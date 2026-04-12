NCT WISH, 첫 단콘부터 달랐다…글로벌 18개 지역 30회 공연

NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 단독 콘서트 투어의 서울 앙코르 공연만을 앞두고 있다.

NCT WISH는 지난 3월 28일 가오슝, 4월 4일 방콕, 4월 11일 자카르타까지 ‘네오&청량’ 매력을 아우르는 스테이지로 현지 관객들을 완벽히 사로잡았으며, 이로써 지난해 10월에 시작되어 글로벌 총 18개 지역에서 30회 공연을 펼친 ‘NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’’(엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어 ‘인투 더 위시 : 아워 위시’)의 일정을 성황리에 마쳤다.

투어의 마지막을 장식한 자카르타 공연에서는 ‘WISH’(위시), ‘Songbird’(송버드), ‘Steady’(스테디), ‘poppop’(팝팝), ‘COLOR’(컬러) 등 다채로운 무대가 연이어 펼쳐졌으며, NCT WISH는 팬들을 위해 현지어로 직접 쓴 손글씨 메시지를 공개하고, 공연 말미에는 “1년 전보다 더 많은 무대와 더 많은 분들 앞에서 공연을 하니까 행복하고 뿌듯했다. 컴백을 앞두고 있는데 여러분들 덕분에 좋은 힘을 얻었다”며 진심 어린 감사를 전했다.

이에 관객들은 공연 내내 뜨거운 응원과 함성을 아낌없이 보냈으며, ‘첫 WISH부터 모든 WISH까지 NCT WISH와 함께’라는 문구가 적힌 슬로건 이벤트를 비롯해, 앙코르 섹션에서는 ‘이 세상 끝까지’, ‘WICHU’(위츄)를 한 목소리로 부르는 떼창 이벤트 등을 준비해 모두에게 잊을 수 없는 뜻깊은 순간을 완성했다.

이제 NCT WISH는 오는 4월 17~19일 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 ‘선예매 전석 매진’을 기록한 앙코르 공연으로 또 한 번 팬들과 만나며, 이번 투어에서 쌓아 올린 경험과 에너지를 바탕으로 정규 1집 ‘Ode to Love’(오드 투 러브)를 통해 새로운 도약에 나설 예정이다.

한편, NCT WISH 정규 1집 ‘Ode to Love’는 4월 20일 발매되며, 동명의 타이틀곡 ‘Ode to Love’를 포함한 총 10곡이 수록되어 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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