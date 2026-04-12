나윤권, 리메이크 음원 '차마' 오늘(12일) 발매…밀도 높은 감정 예고

가수 나윤권의 리메이크 음원이 베일을 벗는다.

나윤권은 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 리메이크 음원 '차마'를 발매한다.

'차마'는 성시경이 지난 2003년 발표한 곡으로, 사랑이 끝나가는 순간에도 끝을 인정하지 못한 채 이미 끝나버린 사랑을 붙잡고 있는 한 사람의 내면을 그린 곡이다. 나윤권은 원곡의 결을 유지하면서도 짙은 여운을 더해 '차마'를 재해석했다.

특히 "입술을 깨물죠 또 발끝만 보죠 눈물이 자꾸만 차올라, 편한 표정 지으며 또 웃음 보이며 잘 가라는 말해줘야 하는데" 등 이별을 맞이한 이의 마음이 담긴 가사가 나윤권의 목소리와 만나 곡이 가진 애절함을 한층 극대화할 예정이다.

나윤권은 시원한 가창력과 섬세한 표현력으로 듣는 이들에게 위로와 공감을 선사하며 새로운 매력의 '차마'를 완성할 전망이다.

매력적인 음색과 탁월한 가창력으로 사랑받는 대표 보컬리스트로, 2004년 첫 번째 정규 앨범 '중독'으로 데뷔한 후 '나였으면', '기대', '뒷모습' 등 많은 히트곡을 선보여왔다. 또한 '귀궁', '트라이', '아이돌아이' 등 드라마 OST에도 꾸준히 참여하며 시청자들과 리스너들에게 진한 인상을 남기고 있다.

한편 나윤권의 리메이크 음원 '차마'는 12일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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