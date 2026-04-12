김원주(2F), '사랑을 처방해 드립니다' 가창 참여…애틋함 UP

가수 김원주(2F)가 '사랑을 처방해 드립니다' OST 가창자로 합류했다.

김원주가 가창한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 여섯 번째 OST '그대뿐이죠'가 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

'그대뿐이죠'는 사랑하는 사람에 대한 깊은 그리움과 진심 어린 마음을 담은 서정적인 발라드 곡이다. 김원주는 멈춰진 시간 속에서도 변치 않은 사랑과 서로에게 힘이 되어준 추억들을 따뜻하게 노래하며 듣는 이들의 마음을 애틋한 감성으로 물들일 예정이다.

특히 감정의 흐름에 따라 변화하는 멜로디와 풍부한 사운드, 김원주의 탄탄하고 섬세한 표현력이 조화를 이뤄 시청자들의 몰입감을 배가시킬 것으로 기대를 모은다.

여기에 "이 세상 단 하나뿐인 그대인 걸요, 오늘도 그댈 꿈꾸는 난 웃을 수 있기를, 모든 날이 빛났고, 모든 날이 소중하죠" 등 진솔한 마음이 담긴 가사가 음악적 완성도를 한층 높일 전망이다.

'사랑을 처방해 드립니다' OST는 국내 최고의 OST 제작 프로듀서 송동운이 제작 총괄 프로듀싱을 맡았다. 송동운 프로듀서는 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시켰다.

'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마다. 매주 토·일요일 오후 8시 KBS 2TV에서 방송된다.

한편 김원주가 가창에 참여한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 여섯 번째 OST '그대뿐이죠'는 12일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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