한국영화 ‘쌍끌이 흥행’…‘살목지’ 4일 연속 1위, ‘왕사남’은 역대 흥행 2위

영화 ‘살목지’가 4일 연속 박스오피스 정상을 차지했다.



12일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난 8일 개봉한 ‘살목지’는 전날 관객수 22만7003명을 기록하며 일일 박스오피스 정상에 올랐다. 누적 관객수는 52만 6361명이다.



‘살목지’는 정체불명 형체가 촬영된 로드뷰를 업데이트 하기 위해 저수지로 간 촬영팀이 깊은 물속에서 정체를 드러낸 무언가를 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 김혜윤은 저수지에서 알 수 없는 사건을 겪게 되는 수인을, 이종원은 수인과 함께 저수지로 가는 기태를 연기했다. 연출은 신예 이상민 감독이 맡았다.

‘살목지’는 개봉 첫날 박스오피스 1위를 차지한 이후 입소문을 타며 정상의 자리를 유지하고 있다. ‘프로젝트 헤일메리’는 같은 날 12만1176명이 관람해 2위에 올랐다. 누적 관객수는 194만4272명이다.



‘왕과 사는 남자’는 관객 7만659명을 동원했다. 누적 관객 수는 1633만1379명으로, 지난 2019년 개봉한 ‘극한직업’(1626만 명)의 최종 관객 수를 넘어 역대 전체 박스오피스 2위에 등극했다. 역대 박스오피스 1위 영화는 ‘명량’(2014·1761만명)이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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