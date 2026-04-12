‘K-팝 사상 최대’ 방탄소년단, 역사적인 월드투어 첫발…약 3조 매출 예상

지난 9일 오후 그룹 방탄소년단의 월드투어 공연이 열린 경기 고양시 고양종합운동장에 폭죽이 터지고 있다. 사진=뉴시스

방탄소년단(BTS)의 컴백 월드투어는 K-팝 역사상 유례없는 최대 규모로 펼쳐진다. 완전체로 복귀한 이들이 다시 한번 글로벌 음악 시장의 정점에 서 있음을 증명하는 지표가 될 전망이다.

지난 9·11·12일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 포문을 연 방탄소년단은 회당 4만4000여명, 3회에 걸쳐 국내외 13만2000여명의 관객을 운집시켰다. 국내에서 성공적인 월드투어 서막을 올린 이들은 이제 전 세계로 역사적인 대장정에 나선다.

4년 만에 전개되는 방탄소년단의 이번 월드투어는 오는 17~18일 일본 도쿄돔 공연을 거쳐 북미·유럽·남미·아시아 등 총 34개 도시에서 85회에 걸쳐 펼쳐진다. 한국 가수의 단일 투어 기준 최다 회차다.

이번 투어는 스타디움 혹은 대형 돔 공연장에서 열리는 데다가 360도 개방형 무대로 설계돼 K-팝 투어 콘서트 사상 가장 많은 관객을 모집할 것으로 보인다. 도쿄, 북미와 유럽 투어를 포함해 총 46회 공연이 이미 매진됐다. 북미와 유럽 41회 공연만으로 약 240만장의 티켓을 판매했다. 일본과 중동에서 추가 공연도 예고돼 투어 규모는 더욱 커질 전망이다.

북미에서는 엘파소 선 볼 스타디움·스탠퍼드 스타디움·폭스버러 질레트 스타디움·볼티모어 M&T 뱅크 스타디움·알링턴 AT&T 스타디움에서 한국 가수 최초로 단독 공연에 나선다. 남미에서도 의미 있는 이정표를 세우고 있다.

방탄소년단이 지난 9일 경기 고양 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 아리랑 공연을 펼치고 있다. 사진=빅히트 뮤직

이들은 한국 가수 최초로 콜롬비아 보고타의 에스타디오 엘 캄핀, 부에노스아이레스의 에스타디오 우니코 데 라 플라타, 칠레 산티아고의 에스타디오 나시오날에 입성한다. 콜롬비아·페루·아르헨티나에는 완전체로 처음 방문한다. 페루에서는 공연을 앞두고 팬들이 마추픽추 역사보호구역 100만 그루 나무 심기 캠페인에 적극 참여하는 등 방탄소년단을 맞이할 준비에 나서 현지의 뜨거운 기대를 증명했다.

미국 블룸버그통신은 방탄소년단의 컴백 월드투어가 세계적인 팝스타 테일러 스위프트가 2023∼2024년 에라스 투어로 세운 기록(22억달러·약 3조3000억원)에 맞먹는 수익을 낼 수 있을 것으로 보인다고 밝혔다. 이미 확정된 일정을 기준으로 할 때 티켓과 굿즈 판매 등으로 8억달러(약 1조2000억원) 이상의 수익을 낼 것으로 예측했다.

월드투어 일정이 연장된다면 총 수익은 스위프트가 에라스 투어(149회 공연)로 낸 기록에 필적할 수준이 될 수 있다고 내다봤다. 방탄소년단이 군 복무 공백기를 넘어 완전체로 돌아오는 것에 대해 팬들의 기대감이 매우 높고 글로벌 투어 티켓이 순식간에 매진된 점 등을 긍정적 요인으로 꼽았다.

국내 증권가에서도 IBK투자증권은 보수적 추산을 전제로 최소 2조9000억원의 매출을, IM증권은 티켓 매출만 1조5000억원에 이를 것으로 예상했다. 누적 관객 600만명, 평균 티켓 가격 30만원, 굿즈상품 평균구매가격(MD ASP) 14만원 수준을 가정한 추정치다. 600만명의 모객 규모는 2025년 글로벌 투어 모객 1위를 기록한 콜드플레이(350만명)나 역대 최대 규모로 꼽히는 2024년 스위프트의 에라스 투어(574만명)를 상회하는 수치다. 김유혁 IBK투자증권 연구원은 “오프라인 공연만으로 수용되지 못하는 해외 팬덤 수요가 온라인으로 전환되면 (매출) 추정치 상향 요인으로 작용할 가능성도 충분하다”고 분석했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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