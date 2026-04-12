승부수는 PBV…기아, 자동차 회사에서 ‘이동 플랫폼 사업자’로 판 키운다

기아가 최근 인베스터데이에서 제시한 미래 전략의 핵심은 전기차 판매량 자체보다 PBV(목적기반차량)에 있었다. 표면적으로는 전동화 전략 조정이 부각됐지만 실제로는 PBV를 별도 성장축으로 세우겠다는 의도가 더 분명했다.

기아는 PV5를 시작으로 PV7, PV9까지 이어지는 전용 라인업을 순차적으로 구축하고 생산부터 개조, 운영까지 하나의 사업 구조로 묶겠다는 구상을 내놨다. 완성차 판매 중심이던 기존 사업 모델에서 벗어나 이동 수단 전반을 설계하는 플랫폼형 사업자로 외연을 넓히겠다는 의미다.

◆전기차 둔화 속 새 성장축으로 떠오른 PBV

전기차 시장은 최근 성장 둔화와 가격 경쟁 심화라는 이중 부담에 직면해 있다. 기아 역시 인베스터데이에서 EV 확대 기조를 유지하되 하이브리드 비중을 키우는 방식으로 전략을 조정했다. 이런 흐름 속에서 PBV는 단순한 전기차 파생 상품이 아니라 별도 수요를 겨냥한 독립 사업으로 부상했다.

승용 전기차가 소비 심리와 보조금, 브랜드 경쟁에 민감하다면 PBV는 기업 고객과 상업용 수요를 기반으로 한다. 배송, 물류, 승객 운송, 이동형 점포, 교통약자 이동지원 등 목적에 따라 차량 구조와 서비스가 달라지는 시장이다. 결국 PBV는 일반 승용차처럼 이미 형성된 수요를 놓고 경쟁하는 것이 아니라 산업 현장에 맞는 수요를 새로 설계할 수 있다는 점에서 결이 다르다.

이는 기아가 전기차 시장 내 후발 경쟁에서 벗어나 새로운 시장 규칙을 만들려는 시도로도 해석된다. PBV는 전동화 전략의 보조 수단이 아니라 전기차 캐즘 국면에서 기아가 찾은 새로운 돌파구에 가깝다.

◆차량 판매 넘어 생산·개조·운영까지 묶는다

기아 PBV 전략의 핵심은 전용 플랫폼과 전용 생산 체계다. 같은 기반 위에서 승객용, 화물용, 샤시캡 등 다양한 차종을 유연하게 만들고, 이후 목적에 맞는 전환·개조까지 연계하는 구조다. 이는 단순히 차종 수를 늘리는 수준이 아니라 생산 방식 자체를 바꾸겠다는 의미다.

특히 PBV는 차량 인도 이후에도 사업이 이어질 여지가 크다. 일반 승용차는 판매 시점이 수익의 중심이지만 PBV는 운영 방식과 장비, 개조 수요, 관리 솔루션까지 후속 매출로 연결될 수 있다. 이 때문에 PBV는 제조업의 외형을 띠고 있지만 실제로는 서비스업의 성격도 짙다.

기아가 PBV를 강조하는 이유도 여기에 있다. 자동차 한 대를 잘 만드는 것만으로는 성장 한계가 뚜렷해진 만큼 앞으로는 차를 어떻게 쓰게 할 것인지까지 사업에 포함해야 한다는 판단이다. PBV는 완성차 회사가 이동 서비스 생태계로 확장할 수 있는 가장 직접적인 통로다.

◆성패 가를 변수는 생태계 구축

다만 PBV 전략이 성공하려면 판매 목표 제시만으로는 부족하다. 관건은 실제 현장에서 이 차량을 활용할 고객과 운영 모델을 얼마나 빠르게 확보하느냐다. 물류기업, 운송업체, 공공 부문, 특장 업체 등과의 연결이 뒷받침되지 않으면 PBV는 새로운 플랫폼이 아니라 특수 목적 전기차 라인업에 머물 가능성이 있다.

수익성 확보도 과제다. 목적별 맞춤형 생산이 늘수록 품질 관리와 유지보수 체계는 더 복잡해질 수밖에 없다. 상업용 고객은 브랜드 이미지보다 운영 효율과 비용 절감, 가동률을 먼저 본다. 결국 PBV의 경쟁력은 발표 자료가 아니라 실제 운용 데이터와 현장 평가에서 입증돼야 한다.

모빌리티 업계 관계자는 “기아가 전기차 시장의 속도 조절에 그치지 않고 이동 산업 전반에서 새 수익 구조를 만들 수 있는 분야로 시선을 옮기고 있다”며 “EV가 기술 전환이라면 PBV는 사업 모델 전환에 가깝다. 기아의 다음 성장을 가를 변수는 전기차 판매량 자체보다 PBV 생태계를 얼마나 빠르게 현실화하느냐에 달려 있을 가능성이 크다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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