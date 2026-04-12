유연석, “하늘이 내린 꽃” 극찬받았지만…“결혼은 혼자 살 팔자” 충격 신점

배우 유연석이 놀라운 신점 결과를 공개하며 화제를 모으고 있다.

지난 11일 유연석의 공식 유튜브 채널 ‘주말연석극’에는 ‘귀문이 열렸다고요..? 연석이랑 신이랑’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 유연석은 SBS 금토 드라마 ‘신이랑 법률사무소’의 자문을 맡았던 무당을 1년 만에 다시 찾아 신점을 보는 시간을 가졌다.

이날 무당은 유연석이 자리에 앉자마자 “귀문(鬼門)이 열려 있다”고 언급해 그를 당황케 했다. 이어 “신기가 타고났다. 귀문이 열려 있어 귀신 역할을 잘하는 것”이라며 유연석의 남다른 기운을 짚어내며 본격적인 복채 풀이를 시작했다. 특히 무당은 유연석의 내면적 변화에 주목했다. “들어오는데 순간 못 알아볼 정도로 기운이 바뀌었다”는 말에 유연석이 성형 의혹을 부인하며 당황하자, 무당은 외적인 변화가 아닌 기(氣)의 흐름이 변했음을 강조했다. 이어 “올해 1년 12달은 대박이다. 하늘에서 내려준 ‘봄꽃 사주’로, 재물과 돈, 인기를 밑에 깔고 있다”며 극찬을 아끼지 않았다.

반면 결혼운에 대해서는 단호한 답변이 돌아왔다. 무당은 “결혼은 어렵다”고 일축하며, “겉으론 대범해 보이지만 아기 같은 성향이 있어 챙겨주는 것을 좋아한다. 너무 잘났기 때문에 혼자 살 팔자”라고 못 박아 웃음을 자아냈다. 다만 “결혼을 빨리 하고 싶다면 물고기나 잉어 그림을 두라”는 조언을 덧붙였다.

성공적인 개명 비화도 공개됐다. 본명 ‘안연석’에서 ‘유연석’으로 활동명을 바꾼 것에 대해 무당은 “이름을 바꾸며 성격의 75%가 유연해졌다. 나머지 25%의 강한 고집이 성공의 원동력이 된 것”이라며 탁월한 선택이었다고 평가했다. 또한 향후 뮤지컬 분야의 활약과 해외 진출 가능성이 매우 높다는 긍정적인 전망을 내놓았다.

한편 유연석이 주연으로 활약 중인 SBS 드라마 ‘신이랑 법률사무소’는 매주 금, 토 밤 9시 50분에 방송된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]