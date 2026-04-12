조이, 유니폼 밑단 묶어 드러낸 '개미허리'... 고척돔 뒤흔든 무결점 몸매 [스타★샷]

그룹 레드벨벳(Red Velvet)의 멤버 조이가 야구장을 환하게 밝히는 독보적인 비주얼과 센스 넘치는 시구 패션으로 화제를 모으고 있다.

조이는 지난 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기 시구 전후의 모습을 담은 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 조이는 키움 히어로즈의 옐로우-그린 배색 유니폼을 자신만의 스타일로 완벽하게 소화했다. 특히 유니폼 밑단을 묶어 허리 라인을 드러낸 ‘크롭(Crop) 스타일’로 리폼해, 스포티하면서도 힙한 분위기를 연출했다. 유니폼에 새겨진 아기자기한 캐릭터 디테일은 조이 특유의 과즙미 넘치는 매력을 더욱 배가시켰다.

하의는 빈티지한 워싱이 돋보이는 중청 데님 팬츠를 매치했다. 허리선을 높인 하이웨이스트 디자인에 밑단이 살짝 넓어지는 부츠컷 실루엣을 선택해, 시원하게 뻗은 각선미와 남다른 비율을 뽐냈다. 여기에 세련된 단발 스타일과 선명한 레드 립 메이크업이 조화를 이루며 '시구 요정'다운 화사한 미모를 완성했다.

사진을 접한 누리꾼들은 “유니폼 박제해야 할 듯”, “고척돔 승리 요정 등장”, “단발 조이는 진리” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 조이는 이날 경기에 시구자로 나서 안정적인 투구 폼으로 야구팬들의 박수갈채를 받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]