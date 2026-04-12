키오프 쥴리·나띠, ‘불후의 명곡’ 꿈 이뤘다…'아모르 파티' 화려한 재탄생

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 차세대 퍼포먼스 퀸의 면모를 입증했다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난 11일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡' 작곡가 윤일상 편에 출연했다. 데뷔 3년 만에 첫 출연을 하게 된 쥴리는 "저와 나띠가 연습생 생활을 오래 하다 보니 꿈의 프로그램이었다. 또 집에서 부모님과 함께 지켜보던 프로그램에 이렇게 출연해 인사드릴 수 있어 감회가 새롭다"며 벅찬 출연 소감을 전했다.

이날 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 투어스, 타케나카 유다이 등 쟁쟁한 출연진들이 꼽은 '가장 경계되는 상대'로 지목되며 시작 전부터 기대를 모았고 이들은 김연자의 메가 히트곡 '아모르 파티'를 선곡해 놀라움을 더했다.

멤버들은 "저희가 신곡 'Who is she' 컴백 준비만큼이나 이번 무대에 공을 들였다"고 밝혔고 무대 구성부터 편곡 방향, 안무 창작까지 멤버들이 주도적으로 참여해 자신들만의 색깔을 입혔다.

노래방 파티를 연상시키는 콘셉트로 무대에 오른 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 탄탄한 가창력과 쥴리의 창작 랩, 화려한 댄스 브레이크를 더해 현장을 순식간에 축제의 장으로 만들었다. 원곡의 흥겨움을 유지하면서도 트렌디한 감각을 더한 무대에 관객들과 출연진의 박수갈채가 쏟아졌다.

원곡 작곡가인 윤일상은 "나의 최애 걸그룹이 바로 KISS OF LIFE(키스오브라이프)다. 직접 곡을 주고 싶을 정도로 팬"이라며 애정을 드러냈다. 이어 "그야말로 2026년판 '아모르 파티'에 인공호흡을 불어넣은 듯한 무대였다"는 극찬을 아끼지 않았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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