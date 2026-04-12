“내가 해내야 한다” 도망치던 에이스 이해란이 변했다

사진=WKBL 제공

결자해지의 마음으로 분위기를 뒤집었다.

삼성생명은 11일 부천체육관에서 열린 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 플레이오프(PO·5전3선승제) 2차전에서 하나은행을 83-74로 꺾었다.

포워드 이해란과 가드 하마니시 나나미의 맹활약을 앞세워 시리즈를 1승1패로 맞추며 반등의 발판을 마련했다. 정규리그 막판부터 봄농구까지 이어진 4연패 악순환도 끊어냈다.

해답은 분명했다. 수비, 그리고 에너지였다. 이해란은 “공격이 안 풀릴 때마다 ‘수비에서 풀자’는 말을 많이 한다”며 “이번에도 수비에서 많이 풀렸다”고 짚었다. 실제로 삼성생명은 경기 내내 강한 압박으로 흐름을 움켜쥐었고, 그 위에 공격을 쌓았다.

이 중심에 선 건 이해란이었다. 홀로 34점을 쏟아내며 말 그대로 ‘인생경기’를 펼친 것. PO 무대서 개인 득점 최다 경기를 작성했다. 종전 기록인 2023년 3월14일 BNK전서 나온 20득점을 제치고, 자신의 커리어를 새로 썼다.

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절치부심의 자세로 이번 경기를 준비했다. PO 1차전 패배를 곱씹었다. 이해란은 “(당시엔) 겁에 질려 도망 다니는 플레이가 많았다. 공을 잡아도 남 주고, 몸싸움도 제대로 못 해줘서 파생되는 장면도 적었다”며 “나 때문에 졌다고 생각했다”고 털어놨다.

그러면서 “1승을 먼저 내줘 열이 확 올랐다. 이번 경기는 꼭 가져와야겠다는 생각으로 독기를 품었다”는 그는 “득점이 한두 번 나오니까 너무 신나서 ‘내가 해야겠다’는 생각밖에 안 들었다. (하상윤) 감독님도 ‘네가 풀어줘야 한다’고 하셔서 더 적극적으로 했다”고 덧붙였다.

올 시즌 들어 훨훨 날았던 이해란은 정규리그 막판 3경기서 평균 10.7점에 머무르는 등 아쉬움을 보였다. 득점왕과 베스트5 경쟁 모두 아쉽게 고배를 마신 배경이다. 이 과정을 동력으로 삼고 있다. 그는 먼저 “정말 못했었다”고 운을 뗀 뒤 “반성이 되더라. 그 3경기서 잘했더라면 (시상식) 결과가 바뀌었을 것 같다는 생각도 했고, 아쉬움 덕분에 이렇게 좋은 모습으로 이어졌다”고 목소리를 높였다.

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한편 함께 수훈선수로 나선 나나미도 승전고에 고무된 팀 분위기를 전했다. 이날 팀에서 두 번째로 많은 득점(13)을 책임졌다. 3쿼터서 중요한 외곽슛을 성공시키는 등 흐름을 반전시킨 장면도 빼놓을 수 없다. 자유투를 6차례 얻었고, 모두 성공시키기도 했다.

그는 “PO 첫 경기를 내줘서 아쉬웠는데 승리로 만회할 수 있어서 좋다”면서 “팀 전체가 같은 마음으로 이기려 했던 게 컸다”고 말했다.

서로를 향한 신뢰도 확인했다. 이해란은 “나나미 언니는 들어올 때마다 에너지 레벨이 정말 높아서 같이 뛰는 선수 입장에서 신이 난다”고 했고, 나나미는 “이해란은 팀에서 가장 중요한 선수다. 매 경기 좋은 퍼포먼스를 보여주는 게 얼마나 힘든지 알기 때문에 존경심이 있다”고 화답했다.

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부천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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