“내가 해내야 한다” 도망치던 에이스 이해란이 변했다

결자해지의 마음으로 분위기를 뒤집었다.
삼성생명은 11일 부천체육관에서 열린 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 플레이오프(PO·5전3선승제) 2차전에서 하나은행을 83-74로 꺾었다.
포워드 이해란과 가드 하마니시 나나미의 맹활약을 앞세워 시리즈를 1승1패로 맞추며 반등의 발판을 마련했다. 정규리그 막판부터 봄농구까지 이어진 4연패 악순환도 끊어냈다.
해답은 분명했다. 수비, 그리고 에너지였다. 이해란은 “공격이 안 풀릴 때마다 ‘수비에서 풀자’는 말을 많이 한다”며 “이번에도 수비에서 많이 풀렸다”고 짚었다. 실제로 삼성생명은 경기 내내 강한 압박으로 흐름을 움켜쥐었고, 그 위에 공격을 쌓았다.
이 중심에 선 건 이해란이었다. 홀로 34점을 쏟아내며 말 그대로 ‘인생경기’를 펼친 것. PO 무대서 개인 득점 최다 경기를 작성했다. 종전 기록인 2023년 3월14일 BNK전서 나온 20득점을 제치고, 자신의 커리어를 새로 썼다.
절치부심의 자세로 이번 경기를 준비했다. PO 1차전 패배를 곱씹었다. 이해란은 “(당시엔) 겁에 질려 도망 다니는 플레이가 많았다. 공을 잡아도 남 주고, 몸싸움도 제대로 못 해줘서 파생되는 장면도 적었다”며 “나 때문에 졌다고 생각했다”고 털어놨다.
그러면서 “1승을 먼저 내줘 열이 확 올랐다. 이번 경기는 꼭 가져와야겠다는 생각으로 독기를 품었다”는 그는 “득점이 한두 번 나오니까 너무 신나서 ‘내가 해야겠다’는 생각밖에 안 들었다. (하상윤) 감독님도 ‘네가 풀어줘야 한다’고 하셔서 더 적극적으로 했다”고 덧붙였다.
올 시즌 들어 훨훨 날았던 이해란은 정규리그 막판 3경기서 평균 10.7점에 머무르는 등 아쉬움을 보였다. 득점왕과 베스트5 경쟁 모두 아쉽게 고배를 마신 배경이다. 이 과정을 동력으로 삼고 있다. 그는 먼저 “정말 못했었다”고 운을 뗀 뒤 “반성이 되더라. 그 3경기서 잘했더라면 (시상식) 결과가 바뀌었을 것 같다는 생각도 했고, 아쉬움 덕분에 이렇게 좋은 모습으로 이어졌다”고 목소리를 높였다.
한편 함께 수훈선수로 나선 나나미도 승전고에 고무된 팀 분위기를 전했다. 이날 팀에서 두 번째로 많은 득점(13)을 책임졌다. 3쿼터서 중요한 외곽슛을 성공시키는 등 흐름을 반전시킨 장면도 빼놓을 수 없다. 자유투를 6차례 얻었고, 모두 성공시키기도 했다.
그는 “PO 첫 경기를 내줘서 아쉬웠는데 승리로 만회할 수 있어서 좋다”면서 “팀 전체가 같은 마음으로 이기려 했던 게 컸다”고 말했다.
서로를 향한 신뢰도 확인했다. 이해란은 “나나미 언니는 들어올 때마다 에너지 레벨이 정말 높아서 같이 뛰는 선수 입장에서 신이 난다”고 했고, 나나미는 “이해란은 팀에서 가장 중요한 선수다. 매 경기 좋은 퍼포먼스를 보여주는 게 얼마나 힘든지 알기 때문에 존경심이 있다”고 화답했다.
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