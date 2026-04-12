[공연리뷰] “진심은 변하지 않아”…방탄소년단, ‘BTS 2.0’ 열었다

그룹 방탄소년단이 지난 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 새 월드투어 '아리랑'의 2회차 공연 무대에 올랐다. 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단이 월드투어 ‘아리랑’으로 새로운 챕터 ‘BTS 2.0’의 서막을 알렸다.

지난 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 ‘방탄소년단 월드투어 아리랑 인 고양(BTS WORLD TOUR ARIRANG IN GOYANG)’ 2회차 공연이 열렸다. 공연은 수십 명의 댄서와 무대에 올라 선보인 ‘훌리건(Hooligan)’ 퍼포먼스로 출발했다. 이어 지난달 20일 발표한 새 앨범 ‘아리랑’의 수록곡 ‘에일리언스(Aliens)’와 추억의 방탄소년단을 상기시키는 ‘달려라 방탄’까지 휘몰아치며 과거와 현재를 넘나드는 세트리스트가 펼쳐졌다. 후반부에는 ‘다이너마이트(Dynamite)’, ‘버터(Butter)’ 등 빌보드 ‘핫100’ 1위에 빛나는 글로벌 히트곡도 울려 퍼졌다.

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단은 이날 공연에서 변화를 향한 의지를 직접적으로 드러냈다. 멤버들은 “4년 만에 새 앨범 ‘아리랑’을 내고 6년 반 만에 콘서트 투어를 하게 된 만큼, 무대와 선곡 등 모든 면에서 새로운 시도를 많이 담았다”며 “다소 낯설 수 있지만 최선을 다해 즐겨달라”고 당부했다. 2022년 ‘방탄소년단 퍼미션 투 댄스 온 스테이지(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)’ 이후 약 4년 만에 재개된 투어다. 단순히 과거의 영광을 재현하는 것이 아니라 ‘BTS 2.0’이라는 새로운 정체성을 확립하겠다는 선언이었다.

그룹 방탄소년단이 지난 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 새 월드투어 '아리랑'의 2회차 공연 무대에 올랐다. 빅히트 뮤직 제공

가장 눈에 띈 변화는 무대 위에서 찾아볼 수 있었다. 기존 공연이 파워풀하고 절도 있는 군무에 집중했다면, 이번에는 무대와 객석의 경계를 허문 360도 무대를 전면에 내세웠다. 멤버들은 하나의 대형을 유지하기보다 각자의 영역에서 흩어져 팬들과 눈을 맞췄다.

격한 안무의 비중을 줄이는 대신 원형 무대 리프트와 이동 동선을 활용해 팬들에게 가까이 다가가고자 노력했다. 다만 방탄소년단의 강렬한 퍼포먼스를 기대했던 팬들에게 이러한 변화는 다소 아쉬울 법도 했다. 기존 히트곡들 역시 관객들과 함께 즐기기 위한 편곡에 집중하면서 과거의 날 선 군무를 볼 기회는 줄었다.

하지만 방탄소년단은 여전히 방탄소년단이었다. 공연 말미 팬들의 요청으로 꾸며진 랜덤 무대에서는 특유의 천진함이 새어 나왔다. 무대를 휘젓고 달리며 관객과 소통하는 순간마다 그들이 가진 진심은 여전했다.

그룹 방탄소년단이 지난 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 새 월드투어 '아리랑'의 2회차 공연을 개최했다. 빅히트 뮤직 제공

이번 공연의 핵심 키워드는 단연 ‘한국적 색채’였다. 뚜렷한 세계관을 고수하던 과거와 달리, 이번에는 앨범명에 얽힌 문화적 표현에 집중했다.

공연 전 장내에는 전통악기 연주곡이 흘러나왔고, 무대 중앙에는 경회루를 모티브로 한 정자형 파빌리온을 설치해 연회의 장을 연상하게 했다. 바닥은 태극 문양에서, 돌출 무대는 건곤감리에서 영감을 받아 디자인했다는 설명이다.

음악적 연출 역시 한국적 정서를 진하게 투영했다. ‘데이 돈트 노우 어바웃 어스(they don’t know ’bout us)’에서는 상위 스크린에 전통 탈 이미지가 등장했고, ‘바디 투 바디(Body to Body)’ 퍼포먼스는 강강술래를 연상시켰다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’에서는 대형 천으로 물결을 묘사했고, 이어지는 ‘메리 고 라운드(Merry Go Round)’에서는 승무 퍼포먼스로 시각적 효과를 줬다.

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

공연장에서 즐기기 위해 만들었다는 ‘아리랑’의 첫 트랙 ‘바디 투 바디’ 무대는 멤버들의 전략이 제대로 맞아떨어졌다. ‘아리랑’ 샘플링 파트에서는 기다렸다는 듯 떼창이 터져나왔다.

공연 후반부, ‘FYA’와 ‘불타오르네’로 열기를 정점으로 끌어올린 멤버들은 리더 RM을 시작으로 하나둘 외투를 벗어 던지며 열정을 불태웠다. 특히 대형 깃발과 LED 리본을 든 50인의 댄서들과 펼친 ‘아이돌(IDOL)’ 퍼레이드는 이날 공연의 백미였다. 컴백 직전 발목 부상을 입었던 RM은 가마를 타고 등장해 마치 국왕의 어가행렬을 보는 듯한 장관을 연출했다.

그룹 방탄소년단이 지난 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 개최한 새 월드투어 '아리랑' 전경. 빅히트 뮤직 제공

변화는 낯설고도 확실하게 느껴졌다. 하지만 그럼에도 변하지 않는 것이 있다. 공연 말미 리더 RM은 “우리 7명이 함께 하기로 했다는 점과 우리가 여러분을 생각하는 진심은 변하지 않았다”며 “우리를 믿고 우리의 변화를 조금 더 너그럽게 지켜봐 달라”고 진솔한 마음을 전했다. 제이홉 역시 “어떻게 하면 좋은 감정을 전달할지 고민하며 디테일하게 무대를 준비했다. 무대를 향한 일곱 멤버의 마음은 진심이다. 앞으로도 최고만 보여드리고 싶다”고 무대에 대한 책임감을 내비쳤다.

사흘간 약 13만 2000여 관객이 찾은 고양 공연으로 방탄소년단의 ‘BTS 2.0’ 여정이 본격적으로 시작됐다. 한국 공연을 마친 방탄소년단은 오는 17∼18일 열리는 일본 도쿄돔 투어를 거쳐 북미, 유럽, 아시아 등 34개 도시에서 85회에 걸친 월드투어를 이어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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