팬 미팅에서 가장 먼저 감독 선임 발표… 우리카드의 ‘팬 퍼스트’ 전략

박철우 우리카드 감독. 사진= 우리카드 우리WON 제공

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프로배구 남자부 우리카드가 박철우 감독 선임을 팬들에게 먼저 알리며 ‘팬 퍼스트’에 나섰다.

우리카드는 11일 박 감독대행을 제5대 감독으로 승격했다고 전했다. 이 소식을 처음 발표한 건 팬 미팅 현장이었다.

우리카드는 이날 오후 2시부터 3시간가량 장충체육관에서 2025~2026시즌 멤버십 회원 중 사전 신청자 210여명을 대상으로 팬 미팅을 열었다. 이날 행사에는 박 감독을 포함해 코치진과 국내 선수와 외인 아라우조가 참석해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 자리에서 감독 선임 소식을 알렸다. 장충체육관 내 전광판을 통해 ‘박철우 감독 선임’ 영상이 깜짝 상영되면서 현장 팬들이 환호성을 보냈다. 구단이 가장 먼저 언론사에 보도자료를 보내 발표하는 기존 방식을 깨뜨렸다.

우리카드 관계자는 “우리카드를 응원하고 지지해 주는 팬들께 가장 먼저 감독 선임 소식을 전하고 싶었다”고 전했다. 박 감독은 “한 시즌 동안 많은 사랑을 보내주신 팬들께 정식 감독으로서 가장 먼저 인사드릴 수 있도록 구단이 제안해 주셔서 감사하다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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