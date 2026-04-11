“역시 히트곡이 짱” 방탄소년단, RM은 가마 타고…떼창 속 질주

그룹 방탄소년단이 ‘아이돌’ 떼창과 함께 어가행렬을 펼쳤다.

방탄소년단이 11일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ 두 번째 날 공연을 개최했다. 지난 9일 폭우 속에서 첫 공연을 마친 방탄소년단은 이날 맑은 하늘 아래 아마와의 만남을 가졌다.

이번 공연에서는 지난달 20일 발매한 신보 ‘아리랑’(ARIRANG)의 수록곡은 물론 오랜 시간 많은 사랑을 받아온 히트곡을 세트리스트에 채워 관객들과 공감대를 형성했다. 공연장에서 즐기기 위해 만들었다는 ‘아리랑’의 첫 트랙 ‘바디 투 바디’ 무대는 멤버들의 전략이 제대로 맞아떨어졌다. 전반부 ‘아리랑’ 샘플링 파트에서는 기다렸다는 듯 ‘아리랑’ 떼창이 터져나왔다.

입김이 나오는 쌀쌀한 온도에도 방탄소년단의 열정은 뜨겁게 불타올랐다. ‘FYA’에 이어 ‘불타오르네’로 공연장의 분위기를 달아오르게 한 방탄소년단은 RM을 시작으로 하나 둘 외투를 벗어 던졌다. “덩기덕 쿵 더러러” “얼쑤” 등의 가사로 한국 문화를 세계에 알렸던 ‘아이돌(IDOL)’ 무대는 이날 공연의 백미였다.

한국 전통 문화를 곳곳에 투영한 무대 구성은 ‘아이돌’에서 정점을 찍었다. 컴백 직전 발목 부상을 입었던 RM은 가마에 올라탔고, 멤버들은 RM에 앞서 경기장 트랙을 따라 뛰며 노래하며 어가행렬의 한 장면을 연출했다. 트랙 한 바퀴를 완주한 방탄소년단이 잠시 사라졌지만, 아미의 흥겨움은 가시지 않았다. 음악이 멈출 때까지 격렬하게 춤추며 순간을 즐겼다.

14년 차 베테랑의 능청은 곡 소개에서도 묻어났다. ‘버터’에 앞서 RM은 “빌보드 ‘핫100’ 거의 연속 10주 1위!!”라고 너스레를 떨며 “지나가던 여러분의 옆집 강아지 철수도 아는 그 노래! 바로 그 노래가 여러분을 찾아갈 예정”이라고 외쳐 함성을 이끌어냈다. ‘다이너마이트’까지 연이어 선보인 멤버들은 “역시 히트곡이 짱이다. 옆집 바둑이도 짖었다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 고양 공연장에 설치된 360도 무대는 총 85회 규모로 전개되는 전 세계 ‘아리랑’ 월드투어에서 모두 만나볼 수 있다. 방탄소년단의 ‘아리랑’ 월드투어는 고양을 시작으로 도쿄, 북미와 유럽 등에서 약 240만 명의 관객을 만난다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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