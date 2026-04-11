개막 6경기 무패… 김기동 서울 감독 “클리말라 교체 안 한 게 신의 한 수”

서울 김기동 감독이 11일 서울월드컵경기장에서 열린 전북전에서 승리한 뒤 팬들에게 인사하고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

서울 클리말라가 11일 서울월드컵경기장에서 열린 전북전에서 승리한 뒤 포즈를 취하고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

“클리말라를 교체하지 않은 게 신의 한 수였네요.”

파죽의 개막 6경기 무패, 김기동 FC서울 감독은 응집력을 보여준 선수단을 칭찬했다.

서울은 11일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 7라운드 전북 현대와의 홈 경기에서 후반 추가시간 터진 클리말라의 결승골을 앞세워 1-0으로 승리했다. 개막 6경기(5승1무) 무패 행진을 달린 서울은 승점 16으로 선두를 유지했다. 아울러 지긋지긋한 무승 징크스도 깼다. 2017년 7월2일 이후 홈에서 13경기(2무11패)에 그쳤지만 이날 9년 만에 승리를 새겼다.

사실 클리말라는 득점 전까지만 해도 존재감이 미미했다. 김 감독은 교체도 생각했다. 하지만 끝내 신뢰를 보냈다. 김 감독은 “클리말라를 믿었다. 한 방 있는 선수니 하나 걸리면 무조건 골을 넣을 수 있다는 생각을 했다. (교체를 안 한 게) 신의 한 수가 됐다”고 했다. 결승골의 시발점이 된 송민규에 대해서도 “민규도 경기 막판에 힘들어했는데 믿고 남겼다”고 돌아봤다.

점점 팀이 강해진다. 김 감독은 “후반까지 경기 흐름을 봤을 때 0-0으로 끝났어도 선수들을 칭찬했을 것이다”라며 “하지만 끝까지 선수들이 이겨야 한다는 집념이 있었다. (지난 시즌) 우승팀을 잡아 성장하는 경기가 됐다. 다음 경기도 자신감을 가지고 임하고 싶다”고 강조했다.

자신감을 얻었다. 김 감독은 “우리는 한 경기 덜 했고, 6점짜리 경기라고 생각하고 있었다. 그렇기 때문에 오늘 승리가 팀에는 엄청나게 큰 도움이 됐다”고 전했다. 이어 “우리가 오늘 비겼어도 지난해 우승팀을 상대로 좋은 경기를 했다는 것에 대해 선수들을 칭찬해 주고 싶다. 우리가 작년, 재작년보다 많이 바뀌었다는 걸 느꼈다”고 했다.

이제 빡빡한 일정을 넘겨야 한다. 오는 15일 울산 HD 원정을 치른 뒤 18일 대전하나시티즌과 홈 경기를 치른다. 김 감독은 “오늘 승리가 팀에 엄청난 도움이 됐다”면서도 “(이후 경기들을) 어떻게 운영할지 고민하고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]