‘극장골’로 9년 징크스 해갈… 서울, 전북 꺾고 선두 질주

사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1(1부) FC서울이 9년 묵은 ‘한풀이’에 성공했다. 안방 상암서 이어져 온 ‘무승’ 징크스를 마침내 끊어냈다.

서울은 11일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 7라운드 전북과의 홈경기에서 극적인 1-0 승전고를 울렸다. 종료 직전인 후반 추가시간에 터진 공격수 클리말라(폴란드)의 쇄도 뒤 마무리가 골망을 흔들면서 길었던 0의 균형이 깨졌다.

이로써 서울은 기분 좋은 무패 행진을 이어가게 됐다. 개막 후 6경기서 5승1무(승점 16)다. 또한 4연승 목전에서 가로막힌 2위 전북(3승2무2패·승점 11)과의 격차도 벌렸다.

무엇보다 9년 가까이 이어졌던 홈경기 전북전 무승 갈증을 해소했다는 점이 의미가 크다. 이날 경기 전 기준으로 2017년 7월2일부터 2무11패로 고개를 숙였던 상대를 이겼다.

사진=한국프로축구연맹 제공

결승골의 주인공인 클리말라는 최근 3경기서 연속골(4골)에 성공하는 등 불붙은 기세를 자랑 중이다. 이날 역시 후반 95분경 팀의 역습 순간서 공을 몰고 나아가는 동료들의 쇄도 상황에서 상대 페널티 박스로 침착하게 침투한 뒤 수비 경합을 이겨내고 야잔의 패스를 이어받아 왼발로 마무리해 ‘극장골’을 집어넣었다.

K리그를 대표하는 두 팀이 맞붙은 만큼 이날 경기를 둘러싼 열기는 뜨거웠다. 전북의 앞글자인 ‘전’과 서울의 줄임말인 ‘설’을 따서 붙여진 ‘전설매치’라는 별칭마저 있을 정도다.

이날 서울월드컵경기장엔 3만4068명이 운집, 올 시즌 최다 관중 기록을 다시 썼다. 종전 기록은 지난달 22일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과 광주FC 맞대결 당시 2만4122명이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]