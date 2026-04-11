라이즈 원빈·앤톤 “데뷔곡 ‘겟 어 기타’, 연주하며 스릴 느껴”

글로벌 기타 전문 매거진이 그룹 라이즈를 조명했다.

세계적인 영향력을 지닌 영국의 기타 전문 매거진 ‘기타닷컴’은 4월 9일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 2026년 기대해야 하는 아시아 음악 신의 ‘라이징 기타 아티스트’에 대한 기사를 게재했다. K팝 아티스트 중 유일하게 라이즈가 포함되어 눈길을 끌었다.

‘기타닷컴’은 “흥미로운 아시아-태평양 지역의 밴드들이 K팝부터 팝 펑크까지 다양한 음악 스펙트럼에서 기타를 선보이고 있다”면서 “기타 음악은 새로운 세대에 걸쳐 점점 더 많은 관객을 확보하고 여러 지역에서 새로운 융합 단계를 만들어내고 있다”고 분석했다.

특히 라이즈에 대해 “2023년 데뷔 후 K팝에서 가장 빠르게 떠오른 팀으로, 팝, R&B, 댄스 등 여러 음악을 선보였지만 라이즈의 데뷔곡은 ‘Get A Guitar’였다”면서 주요 성과를 소개함과 동시에, 멤버들 중 기타와 인연이 깊은 원빈과 앤톤을 집중 조명하며 “기타 음악에 대한 애정을 팀 활동에 녹여내고 있다”고 전했다.

해당 매거진과의 인터뷰에서 원빈과 앤톤은 기타라는 악기가 언어와 장르를 뛰어넘는 전달력이 있다고 강조하며, 기타를 배우게 된 계기는 물론 “데뷔곡이 ‘Get A Guitar’라서 더욱 의미가 있다. 기타를 연주하는 것은 음악에 대한 시야를 넓히는 데 도움이 됐고, 무대에서 기타를 연주할 때 느낀 스릴은 영원히 잊을 수 없을 것”이라고 밝혔다.

앞서 전 세계 21개 지역의 42만 관객을 동원한 라이즈 첫 월드 투어 ‘RIIZING LOUD’(라이징 라우드)에서 원빈과 앤톤은 ‘Get A Guitar’(겟 어 기타) 무대로 이어지는 인트로 퍼포먼스를 통해 일렉 기타와 베이스 기타 합주를 선보이며 환상적인 케미스트리로 뜨거운 호응을 얻은 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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