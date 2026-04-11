아이콘, 3년만에 日 아이코닉 만난다…도쿄·고베 공연 개최

그룹 아이콘(iKON)이 일본으로 월드투어의 열기를 이어간다.

아이콘은 오는 6월과 8월 ‘iKON FOUREVER TOUR IN JAPAN(아이콘 포에버 투어 인 재팬)’을 개최한다.

이번 투어는 6월 13일과 14일 도쿄, 8월 1일과 2일 고베에서 총 6회차로 진행된다. ‘2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF(2023 아이콘 월드 투어 테이크 오프)’ 이후 약 3년 만에 일본행이다.

오랜만에 팬들과의 만남을 앞두고 있는 아이콘은 현재 완성도 높은 공연을 선사하기 위한 준비에 힘을 쏟고 있다. 군 복무 이후 처음으로 진행하는 월드투어인 만큼, 한층 더 풍성하고 화려한 무대를 선보이며 전 세계 아이코닉(공식 팬덤명)에게 특별한 경험을 선물할 예정이다.

아이콘은 그간 ‘리듬 타’, ‘취향저격’, ‘사랑을 했다’, ‘죽겠다’ 등 다수의 히트곡을 배출했다. 다음달 16일과 17일 양일간 서울 장충체육관에서 열리는 투어를 시작으로 일본을 포함한 아시아와 유럽, 미주의 여러 도시에서 월드투어를 이어가며 본격적인 글로벌 행보에 나선다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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