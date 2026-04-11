힙합 그룹 하입프린세스, ‘17.7’ 데뷔 카운트다운

힙합 그룹 H//PE Princess(하입프린세스)가 데뷔 앨범의 공식 스케줄러를 공개하며 본격적인 프로모션에 돌입했다.

하입프린세스는 10일 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘17.7’의 프로모션 스케줄러 이미지를 게재했다. 공개된 스케줄러 이미지는 앨범 타이틀 ‘17.7’을 중심으로 강렬한 인상을 남겼다. 레드, 블랙, 화이트 컬러가 감각적으로 어우러진 타이포그래피는 단번에 시선을 끌며, 스트릿 감성의 자유분방한 무드를 직관적으로 전달했다. 텍스트 디자인만으로도 하입프린세스가 지닌 당당한 에너지와 팀 정체성을 암시한다.

스케줄러에 따르면 하입프린세스는 오는 13일부터 26일까지 멤버들의 프로필 이미지를 솔로 버전과 단체 버전으로 순차 공개하며 팀의 비주얼과 개성을 본격적으로 드러낼 예정이다. 이어 27일과 28일에는 뮤직비디오 티저 2종, 트랙리스트, 하이라이트 메들리 등 핵심 콘텐츠를 차례로 선보일 예정이다.

앞서 공개된 비주얼 콘텐츠만으로도 강한 인상을 남긴 만큼, 앞으로 베일을 벗을 음악과 퍼포먼스 관련 티징 콘텐츠에도 관심이 쏠린다. 하입프린세스가 어떤 방식으로 자신들만의 세계관과 팀 컬러를 확장해 나갈지 기대가 모인다.

하입프린세스는 CJ ENM이 제작한 Mnet 한일 합작 오디션 프로그램 ‘언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스’를 통해 결성된 7인조 글로벌 힙합 그룹이다. 코코, YSY(윤서영), 유주, 도이, 리노, 니코, 수진으로 구성됐으며, 오디션을 통해 쌓아온 각자의 서사와 개성을 바탕으로 정식 데뷔 준비에 돌입했다.

첫 번째 미니앨범 ‘17.7’은 데뷔라는 목표를 향해 달려온 이들의 여정을 상징적으로 담아낸 작품이다. 앨범명은 팀 결성 당시 멤버들의 평균 나이를 의미하는 숫자로, 지금 이 순간의 에너지와 가능성을 기록한다는 상징적 의미를 담았다. 여기에 오디션 프로그램에서 선보였던 ‘gOOd! (H//PE P ver.)’, ‘DAISY (H//PE P ver.)’를 비롯해, 한국 힙합 신에서 독보적인 존재감을 이어온 다이나믹 듀오 개코가 프로듀싱에 참여한 신곡 ‘Stolen’까지 담기며 데뷔작부터 확실한 색깔을 예고하고 있다.

또한 하입프린세스는 CJ ENM과 하쿠호도가 공동 설립한 챕터아이(Chapter-I)의 첫 아티스트이자, 아메바컬쳐가 공동 매니지먼트를 맡았다. 여기에 최근 워너 뮤직 그룹과의 글로벌 계약 소식까지 전해졌다. 음악과 비주얼, 퍼포먼스를 아우르며 차별화된 존재감을 구축하고 있는 하입프린세스가 스케줄러 공개를 시작으로 어떤 데뷔 서사를 완성해갈지 이목이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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