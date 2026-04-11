[내야외야] ‘양재훈-김민석 사인회’ 두산, 19일 두린이날 이벤트

사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산은 19일 서욺 잠실야구장에서 열리는 KIA와의 정규리그 맞대결에서 ‘4월 두린이날’ 행사를 진행한다.

‘두린이날’을 맞아 어린이 팬들을 위해 다양한 이벤트를 준비했다. 투수 양재훈과 외야수 김민석이 경기 당일 오후 12시30분부터 야구장 중앙출입문 옆 사인회장에서 어린이 팬 대상 사인회를 진행한다. 또한 어린이 팬 1명에게 아나운서 체험 기회를 제공한다. 팬사인회 참석 및 아나운서 체험 신청은 15일 오후 3시까지 두산 구단 이벤트 부서 이메일을 통해 가능하다.

초등학생 이하 어린이 팬들을 대상으로 직접 잠실야구장 그라운드를 밟는 베이스 러닝 이벤트도 마련했다. 이벤트 응모는 14일 오후 3시까지 두산베어스 공식 어플리케이션을 통해 가능하며 당첨자는 15일 공식 어플리케이션 마이페이지-응모이벤트에서 확인할 수 있다.

두린이날 특별 팬서비스로 두타 5만원 상품권, 스몹 플레이패스 2인 입장권(이상 3명), 티트리 트러블 패드 두산베어스 에디션(1명), 메가박스 4인 영화예매권, 플레이타임 2인 입장권(이상 5명), 위드 네이처 올리브오일, 위드 네이처 레몬즙, 위드 네이처 푸룬즙(이상 6명) 등 다양한 선물도 준비돼있다.

자세한 내용은 두산 구단 공식 홈페이지와 소셜미디어 채널을 통해 확인할 수 있다

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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