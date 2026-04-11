‘마스터스 2연패’ 도전장… 시동 걸린 매킬로이 ‘2위권과 6타차’ 선두

사진=AP/뉴시스

남자골프 세계 랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 마스터스 2연패 도전에서 순항하고 있다.

첫날에 이어 둘째 날까지 1위 자리를 지켰다. 매킬로이는 11일 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽(파72·7565야드)서 열린 제90회 마스터스 2라운드 도중 버디 9개와 보기 2개를 묶어 7언더파 65타를 기록했다.

이로써 하루 전 공동 선두로 막을 올렸던 그는 2라운드 기준 중간 합계 12언더파 132타를 써내 단독 1위로 올라섰다. 현시점 공동 2위권 샘 번스와 패트릭 리드(이상 미국·6언더파 138타)와는 6타 차다. 이는 지난 1934년 마스터스 창설 이래 36홀 기준 역대 최다 타수 차 선두 신기록이다.

‘명인 열전’이라고도 불리는 마스터스는 올 시즌 첫 메이저대회이면서 동시에 최고 권위 대회로서 골퍼들에겐 꿈의 무대다. 메이저 대회 중 유일하게 매년 같은 코스에서 열린다. 올해는 91명이 출전해 그린 재킷을 향한 치열한 경쟁을 이어가고 있다. 이 가운데 가장 주목받고 있는 이름이 매킬로이다.

이 대회 2연패를 노리고 있다. 매킬로이는 지난해 연장 접전 끝에 마스터스 정상에 올랐고, 4개 메이저 대회를 모두 제패하는 ‘커리어 그랜드슬램’까지 달성한 바 있다.

매킬로이가 이번 대회 우승과 함께 타이틀을 지켜낸다면 우즈 이후 24년 만이 된다. 역대 마스터스서 2년 연속 우승을 일군 건 단 3차례다. 잭 니클라우스(미국·1965~1966년), 닉 팔도(잉글랜드·1989~1990년), 타이거 우즈(미국·2001~2002년) 등이 주인공이다. 매킬로이가 4번째 이름으로 우뚝 설 수 있을지 주목된다.

한편 전날 이 대회 공동 56위에 올랐던 임성재는 이날 3타를 줄이는 데 성공, 공동 32위(1오버파 145타)로 도약했다. 1라운드서 공동 48위였던 김시우는 공동 47위(4오버파 148타)를 마크, 컷을 통과했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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