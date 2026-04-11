KBO, 2026 리그 기획 영상 콘텐츠 제작 업체 선정 입찰 공고

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한국야구위원회(KBO)는 2026 KBO리그 기획 영상 콘텐츠 제작을 진행할 대행업체 선정 입찰을 실시한다.

이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 KBO리그 기획 영상 콘텐츠(KBO 오리지널 팬 소통 기획 콘텐츠)를 비롯해 유소년 육성 콘텐츠, 부상 방지 교육 콘텐츠 제작을 수행한다. 또한 KBO에서 주최하는 유소년 및 아마추어 공식 행사 현장에서의 기획 콘텐츠 제작을 담당하게 된다.

KBO는 이번 사업을 통해 팬 소통 콘텐츠와 더불어 유소년 교육 및 부상 예방을 중심으로 교육형 콘텐츠를 강화해 나갈 계획이다.

문화체육관광부의 주최단체지원금으로 진행되는 본사업에 참여를 원하는 업체는 조달청이 운영하는 나라장터에 고지된 입찰공고를 토대로 제안서를 작성한 후 필요 서류를 첨부해 다음 달 21일 오전 11시까지 서울특별시 강남구 강남대로 278 야구회관 3층에 위치한 KBOP 디지털 마케팅팀으로 방문 접수하면 된다. 단 우편, 이메일, 팩스를 통한 접수는 불가하다.

자세한 내용은 나라장터 공개 입찰공고를 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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