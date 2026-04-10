[SW포토] 조원태 대한항공 구단주 '하늘 높이 날아라'

프로배구 대한항공 선수단이 10일 인천 계양체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 챔피언결정전에서 우승을 차지한 뒤 조원태 구단주를 헹가레 하고 있다. 김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com 2026.04.10.

프로배구 대한항공 선수단이 10일 인천 계양체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 챔피언결정전에서 우승을 차지한 뒤 조원태 구단주를 헹가레 하고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com 2026.04.10.

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