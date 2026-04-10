현대캐피탈 블랑 감독 “분노 사그라지지 못했지만 대한항공에 축하”

필립 블랑 현대캐피탈 감독. 사진=김용학 기자

“분노가 사그라지지 못했지만 대한항공에 축하의 말을 전한다.”

끝내 분노를 삭히지 못했다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독의 응어리는 끝내 풀리지 않았다.

현대캐피탈은 10일 인천계양체육관에서 열린 대한항공와의 진에어 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전(5전 3승제) 5차전에서 세트스코어 1-3으로 패했다. V리그 남자부 챔프전 사상 첫 리버스 스윕 우승을 노렸지만 마지막 고비를 넘지 못했다.

경기 뒤 들어온 블랑 감독은 지친 모습이었다. 그는 “대한항공은 우승할 자격이 있는 팀”이라며 “저 역시 끝까지 부딪히려고 했는데 (선수들의) 체력에 한계가 있었다”고 돌아봤다. 그러면서 “(마지막) 한 걸음이었는데 내딛지 못해 아쉽다. 대한항공에 축하의 말을 전한다”고 했다.

결국 강행군이 체력에 영향을 미쳤다. 현대캐피탈은 우리카드와의 플레이오프(PO)를 시작으로 15일간 7경기를 치렀다. 이 중 4경기가 풀세트였다. 블랑 감독은 “PO에 진출했을 때부터 플랜을 짰다. 우리카드와의 경기가 치열할 것으로 예상해 2경기 만에 끝내고 (챔프전 1, 2차전이 열린) 인천에서 승리해야 체력적 부침이 덜할 거라고 생각했다”고 말했다. 하지만 현대캐피탈은 1, 2차전을 모두 내줬다. 블랑 감독은 “2주간 7경기를 치러 선수들이 힘들었다”고 돌아봤다.

그의 마지막 한 마디는 분노에 관한 것이었다. 블랑 감독은 “2차전에서의 모습이 분노가 사그라지지 못했지만 대한항공에게 축하의 말씀을 전한다”고 말한 뒤 기자실을 빠져나갔다. 지난 2차전 5세트 14-13에서 현대캐피탈 레오의 서브 판정이 비디오판독 끝에 아웃으로 판정된 부분에 아직도 마음이 상한 듯 보였다. 당시 경기에서 현대캐피탈은 패했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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