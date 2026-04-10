[SW포토] 대한항공 정지석 우승확정 헤난감독과 기븜

프로배구 대한항공의 정지석(10번)이 10일 인천 계양체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 챔피언결정전 대캐피탈과 경기에서 승리하며 우승을 확정 짖고 헤난 감독과 기븜을 나누고 있다. 김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com 2026.04.10.

프로배구 대한항공의 정지석(10번)이 10일 인천 계양체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 챔피언결정전 대캐피탈과 경기에서 승리하며 우승을 확정 짖고 헤난 감독과 기븜을 나누고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com 2026.04.10.

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