쾌속순항 모드… ‘셔틀콕 여제’ 안세영, 아시아선수권 준결승行

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배드민턴 세계 랭킹 1위에 빛나는 안세영(삼성생명)이 아시아선수권대회 준결승행 티켓을 거머쥐었다.

정상을 향해 달린다. 안세영은 10일 중국 닝보 올림픽 스포츠 센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 여자 단식 8강전에서 미야자키 토모카(일본)를 2-0(21-16 21-10)으로 꺾었다.

아시아선수권대회는 세계배드민턴연맹(BWF) 슈퍼 1000급 대회다. 한국과 중국, 일본은 물론, 동남아시아를 대표하는 배드민턴 선수들까지 도전장을 내미는 만큼 경쟁이 치열하다.

‘최강’ 안세영에겐 풀지 못한 숙제로 통한다. 올림픽부터 세계선수권대회, 아시안게임 등 메이저급 대회를 모두 제패했다. 다만 아직까지 아시아선수권 우승과는 인연을 맺지 못했다.

이른바 ‘그랜드슬램’을 위해 잰걸음으로 나아간다. 안세영은 2022년엔 이 대회 동메달을 획득한 바 있다. 2023년 은메달을 따냈다. 직전 두 대회에선 아쉬움이 있었다. 2024년 8강에 머물렀고, 부상이 있었던 지난해 대회는 참가하지 않았다.

안세영은 4강서 대표팀 동료 심유진(인천국제공항·15위)과 맞붙는다. 심유진은 이날 오쿠하라 노조미(일본)를 2-0(21-18 21-11)로 이겨 준결승에 진출했다. 그는 앞서 대회 첫 경기였던 32강에선 세계랭킹 5위의 한웨(중국)를 만나 혈투 끝에 2-1 스코어로 이겼다.

한편 반대편 4강 대진에선 왕즈이(중국)와 야마구치 아카네(일본)가 격돌한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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