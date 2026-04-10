현대캐피탈 필립 블랑 감독. 사진=KOVO 제공

운명의 마지막 5차전을 앞둔 현대캐피탈 필립 블랑 감독은 전날 한국배구연맹(KOVO)이 전한 유감 표명에 신경 쓰지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

현대캐피탈은 10일 인천계양체육관에서 대한항공과 진에어 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전(5전 3승제) 5차전을 치른다. 원정 1, 2차전을 연거푸 내준 현대캐피탈은 홈에서 열린 3, 4차전에서 모두 대한항공을 잡아내면서 승부의 균형을 맞췄다. 이날 승리하면 V리그 남자부 챔프전 최초로 리버스 스윕 우승을 일군다.

이날 경기 전 만난 블랑 감독은 “연맹 측에서 어떤 입장을 냈는지는 중요하지 않다”며 “오늘은 선수들과 5차전을 준비해왔기 때문에 그 부분에 더 집중하고 싶다”고 말했다. 그러면서 “지금까지 대한항공과의 챔프전이 많은 분들이 이렇게 보실 수 있을 정도로 재미있는 경기가 되고 있다. 더 재미있는 배구를 위해 집중하고 싶다”고 말했다.

블랑 감독은 이번 챔프전 도중 KOVO 등을 향해 불만의 목소리를 냈다. 지난 4일 대한항공과 현대캐피탈의 챔피언결정전 2차전 5세트 14-13에서 현대캐피탈 레오의 서브 판정이 비디오판독 끝에 아웃으로 판정된 게 결정타였다.

2차전을 마친 뒤에는 “승리를 강탈당했다”, “KOVO 총재와 심판위원장도 모두 같은 굴레 안에 있다고 생각한다”라고 했다. 지난 8일 4차전에서 승리해 시리즈 전적 2승2패가 된 뒤에는 “3승1패를 기록한 비공식 우승 팀”이라고 전했다. 결국 KOVO는 지난 9일 공식 입장을 통해 “블랑 감독은 언론을 통해 불응 및 비난의 언행을 지속적으로 하고 있다. 이에 연맹은 필립 블랑 감독에 대해 아래와 같이 유감을 표한다”고 전했다.

에이스 레오를 포함해 모두가 합심해야 한다. 블랑 감독은 “제가 여기는 배구의 가치는 단체로서의 가치”라며 레오 뿐 아니라 다른 선수들도 모두 준비돼 있어야 한다는 생각을 가지고 있다. 컨디션이 100%는 아니겠지만 서로 신뢰하고 서로를 믿는다면 어떤 것도 이겨낼 수 있을 것“이라고 내다봤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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