끝장 승부 앞둔 대한항공 헤난 감독 “승부욕과 동기부여가 중요하게 작용할 것”

헤난 달 조토 대한항공 감독. 사진=KOVO 제공

“승부욕과 동기부여가 중요하게 작용할 것이다.”

마지막의 마지막까지 왔다. 최후의 승부에서 웃는 자는 누가 될까. 헤난 달 조토 대한항공 감독은 선수들의 승부욕을 강조했다.

대한항공은 10일 인천계양체육관에서 현대캐피탈과 진에어 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전(5전 3승제) 5차전을 치른다. 1, 2차전을 연거푸 승리한 대한항공은 3, 4차전을 연달아 내줬다. 기세 싸움에서 오히려 밀린 형국이 됐다.

하지만 헤난 감독은 개의치 않는 모습이었다. 그는 이날 경기를 앞두고 “우리든 현대캐피탈이든 압박받는 것에 익숙하다”고 말했다.

그러면서 “3, 4차전에서 현대캐피탈이 이겼지만 그 상황은 반대가 될 수도 있었다. (대한항공이 졌지만) 내용에서는 비등하고 팽팽한 경기가 이어지고 있다”며 “이럴 때일수록 선수들의 승부욕과 동기부여가 크게 작용할 것이다. 양 팀 모두 있는 힘을 다 짜낼 것이다. 강도 높은 텐션 속에서 팽팽한 경기가 펼쳐질 것”이라고 내다봤다. 동기부여에 대해서는 “선수들과 감독, 구단 관계자 등 모든 이들이 꿈꾸는 자리에 있을 수 있게 되는 것 자체가 동기부여”라고 힘줘 말했다.

계속해서 평정심을 유지해 왔다. 헤난 감독은 “선수들과 약속했다. 우리가 이기더라도 과하게 좋아하지 말고, 지더라도 너무 다운될 필요 없다고 했다. 그래서 우리 팀이 지금까지 버틸 수 있었다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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