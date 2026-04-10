“적대적 인수 시도, 1000억원 소송 준비중” 차가원 측…‘역대급 줄이탈’ 오명도 벗을까

빅플래닛메이드 엔터테인먼트 차가원 회장 측이 "적대적 인수 시도에 따른 공작"이라며 강경 대응에 나섰다. 차 회장은 300억 원대 사기 혐의로 고소돼 경찰 압수수색을 받은 데 이어, 소속 아티스트들의 잇따른 전속계약 해지 통보까지 받은 상황이다.

차 회장 측 법률대리인인 현동엽 변호사는 10일 입장문을 통해 "N업체와 친척 관계인 차 모 씨, 일부 언론이 결탁해 회사를 탈취하기 위한 불법적 작업을 진행하고 있다"며 "법원이 기사 게시 금지 가처분 신청을 인용한 만큼, 악의적 보도로 피해를 입힌 매체를 상대로 1,000억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 준비 중"이라고 밝혔다.

이어 "N사 측의 계약 불이행으로 신뢰 관계가 파탄 난 상황에서 선수금을 담보로 보유한 것일 뿐"이라며 "이를 사기 혐의로 몰아가는 것은 사건의 본질을 왜곡한 것이다. 압수수색을 통해 확보된 자료에는 무죄를 입증할 증거가 충분하다. 포렌식 과정에 적극 참여해 결백을 밝히겠다"고 밝혔다.

앞서 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 3일 관련 사건 3건을 병합해 빅플래닛메이드 엔터테인먼트와 차가원 회장을 상대로 압수수색을 실시한 것으로 알려졌다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 3일 차씨가 대표를 맡고 있는 서울 강남구의 A 엔터테인먼트사를 압수수색해 관련 자료를 확보했다고 8일 밝혔다. 차씨는 본인이 운영하는 엔터테인먼트사의 소속 연예인을 앞세워 관련 업계에 동업을 제안한 뒤 선수금을 받고 사업을 진행하지 않았다는 의혹을 받는다.

경찰은 차씨에 대해 3건의 고소장을 접수하고 병합해 수사를 진행 중이다. 사기 피해 주장 금액은 300억원대인 것으로 전해졌다．

이와 함께 소속 아티스트들의 줄이탈도 대중의 관심을 받고 있다. 차가원 대표가 이끄는 원헌드레드 소속 그룹 더보이즈, 빅플래닛메이드엔터 소속 태민, 이무진, 비오, 걸그룹 비비지, 가수 겸 배우 이승기 등이 줄줄이 전속계약 해지를 통보하고 나갔다. 일부 아티스트는 지난해 11월부터 활동 취소와 비용 미지급 등의 문제를 겪었다고 주장하고 있다.

압수수색을 계기로 수사가 본격화된 가운데, 차가원 회장을 둘러싼 사기 의혹과 경영권 분쟁의 실체는 향후 수사 과정에서 드러날 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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