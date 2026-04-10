[토크박스] ‘타율 최하위’ 곰들, 돌파구 찾기 안간힘 “살아나야죠”

사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산이 침묵한 타선을 깨우기 위한 미세 조정을 이어간다.

타순에 재차 소폭 변화를 줬다. 두산은 10일 수원 KT 위즈파크에서 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 원정경기 KT와의 주말 3연전 첫 경기를 치른다.

KT에 맞서 박찬호(유격수)를 1번타자로 전진 배치했고, 안재석(3루수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-다즈 카메론(우익수)-김민식(좌익수)-양석환(1루수)-윤준호(포수)-정수빈(중견수)으로 이어지는 타순을 짰다.

가장 눈에 띄는 건 앞 타선이다. 기존 상위 타선을 맡아왔던 정수빈이 9번으로 내려갔고, 대신 직전 경기서 6번을 맡았던 안재석이 2번을 맡는다. 팀 내 최고 타율을 기록 중인 박준순(0.393)은 다시 3번타자로 기용됐다.

두산 타선은 극심한 부진에 시달리고 있다. 팀 타율 0.228로 리그 10개 구단 중 최하위다. 득점 생산력 역시 기대에 미치지 못하고 있다. 베테랑들의 부진도 뼈아프다. 베테랑인 양의지(0.118), 양석환(0.125)이 아직 타격감을 끌어올리지 못한 가운데 정수빈도 타율 0.194로 기복을 보이고 있다.

사진=두산 베어스 제공

그나마 희망은 젊은 타자들이다. 박준순과 김민석(0.368)이 타선을 이끌며 분전하고 있다. 이날 경기 전 만난 김원형 두산 감독 역시 “(타선이) 살아나야죠. 이제 해야 할 때”라면서 “3번 타순에 고민이 있었다. (박)준순이가 감이 좋아서 중심 타선에 (또) 배치했다”고 설명했다. 이어 “어린 선수들이 잘해주고 있다. 시즌이 길기 때문에 중간에 고비가 와도 잘 극복했으면 좋겠다”고 말했다.

팀 전반적인 방망이 부침을 두곤 ‘심리적 안정’을 강조했다. 투수 출신인 김 감독은 “(내 역할에선) 타격 기술적인 부분을 강하게 주문하기보다는 대화를 통해 편하게 해주려고 한다. 좋은 선수는 흐름을 유지하게 두고, 어려운 선수들은 부담을 덜어주려 한다”고 설명했다.

타격 ‘사이클(일정한 주기를 가지고 상승과 하락을 반복하는 것)’ 속 반등을 꿈꾼다. 시즌 전체를 놓고 보면 제 페이스를 찾아줘야 할 선수가 많다. 이 점을 주목한 김 감독도 “출전 없이 감각을 찾는 건 어려운 얘기”라며 “경기를 계속 치르면서 (타자들의) 감각이 올라오길 기대해야 한다”고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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