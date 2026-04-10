입대 앞둔 KB손보 임성진, 입대 앞두고 선행 재난 피해 반려동물 가구에 기부

사진=KB손해보험 스타즈 제공

입대를 앞둔 임성진(KB손해보험)이 반려견 양육 가구를 위해 따뜻한 나눔을 실천했다.

10일 희망브리지 전국재해구호협회를 통해 화재 및 재난 피해로 어려움을 겪는 반려견 양육 가구를 위해 기부금을 전달했다.

이번 기부금은 그동안 팬들에게 받은 성원에 보답하기 위해 2025∼2026시즌 팬들이 구매한 임성진 선수의 굿즈 판매 수익금으로 마련됐다. 평소 반려견을 가족처럼 아끼는 임성진은 재난 상황에서 반려동물과 함께 대피 생활에 어려움을 겪는 이재민을 위해 실질적인 도움을 주고자 현장에서 즉시 사용할 수 있는 반려동물 전용 구호 물품 세트 제작에 전액 사용된다.

앞서 KB손해보험은 2023년부터 2025년까지 3년간 전국재해구호협회와 함께 재난 구호 지원 사업을 지속적으로 진행해 왔다.

임성진은 “입대 전 좋은 기회로 마음을 보탤 수 있어 기쁘다”며 “반려견을 키우는 한 사람으로서 피해 가구 분들에게 작게나마 위로와 힘이 되길 바란다”고 소감을 전했다.

군복무를 기다려줄 팬들에게 “그동안 보내주신 사랑에 진심으로 감사하다. 국방의 의무를 성실히 마치고 돌아오겠다”며 “군생활 동안 한 층 더 성장해 팬 여러분께 좋은 모습으로 인사드리겠다”고 덧붙였다.

KB손해보험 관계자는 “임성진의 따뜻한 마음이 재난 피해를 입은 반려동물 가구에 큰 힘이 되길 기원한다”며 “KB손해보험 배구단도 지속적으로 선수들과 함께 지역사회와 상생하며 나눔 문화 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편 임성진은 오는 27일 입대 후 기초군사훈련을 마치고 국군체육부대(상무)에 합류할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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