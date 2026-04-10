미즈노, 대구FC와 축구 열기 달궜다...고객 참여형 프로그램 마무리

이미지=미즈노

글로벌 스포츠 브랜드 미즈노(MIZUNO)가 대구FC와의 공식 파트너십을 기념해 개최한 고객 참여형 축구 클래스 ‘MIZUNO CRAFT : ALPHA III’와 ‘미즈노 브랜드데이’를 성황리에 마무리했다고 10일 밝혔다.

한국미즈노는 지난해 12월, 대구FC와 공식 스폰서십 계약을 체결하고 선수단 퍼포먼스 향상을 위한 기술적 지원과 지역 축구 문화 발전을 위한 노력을 지속해 오고 있다. 이번 행사는 양측의 파트너십을 더욱 공고히 하는 동시에, 미즈노의 전문적인 축구 DNA와 혁신적인 기술력을 선보이고자 기획됐다.

지난 4일 대구FC 유소년 축구센터에서 열린 ‘MIZUNO CRAFT: ALPHA III’는 아마추어 플레이어들의 기량을 한 단계 끌어올리기 위한 심층 훈련 프로그램으로 운영됐다. 특히 이번 클래스에는 미즈노 앰배서더이자 대구FC의 레전드 이근호 어드바이저와 함께 조세민, 김태륭, 장영훈 등 국내 최정상급 코치진이 합류해 공격수(FW), 미드필더(MF), 수비수(DF), 골키퍼(GK) 포지션별 특화 트레이닝을 지도하며 참가자들의 높은 호응을 얻었다고 업체 측은 전했다.

총 160명의 참가자는 맞춤형 훈련을 통해 자신의 퍼포먼스를 정밀하게 점검했다. 이날 참가자들은 MIZUNO α의 최신 AS 모델인 ‘MIZUNO α III ELITE AS’를 직접 착용하고 훈련에 임하며, 신제품의 압도적인 스피드와 착화감을 생생하게 체감했다. 이 외에도 현장에는 포토 키오스크와 다채로운 미니게임 등 즐길 거리가 마련돼 차별화된 브랜드 경험을 선사했다.

직접 필드에 나서 훈련을 이끈 이근호 어드바이저는 “현장에서 느낀 참가자들의 열정과 에너지가 매우 인상 깊었고, 그 분위기 속에서 함께할 수 있어 뜻깊었다”며, “앞으로도 이러한 프로그램이 지속되기를 기대한다”고 말했다. 이어 “2012년부터 미즈노와 오랜 시간 함께해오며 제품의 품질과 퍼포먼스를 꾸준히 경험해왔다”며, “이번 ‘MIZUNO α III’ 역시 편안한 착화감과 발에 밀착되는 안정적인 피팅감이 인상적이었다”고 덧붙였다.

이어 5일, 미즈노는 김포FC와의 홈경기에서 대규모 ‘미즈노 브랜드데이’를 운영하며 약 1만 명의 관람객에게 다채로운 체험 프로그램을 선보였다. 경기장 안팎에서는 다양한 풍성한 이벤트가 이어지며 열기를 더했다.

특히 유소년 축구센터에서는 신제품 ‘MIZUNO α III’ 트라이얼 이벤트가 열려 축구 팬들의 큰 관심을 끌었다. 팬들은 최신 기술이 집약된 축구화를 직접 착용해 보며 미즈노의 혁신적인 제품력을 경험했다.

또한 중앙광장 무대에서는 이근호 어드바이저의 팬사인회가 열려 팬들과의 특별한 만남이 이어졌다. 이에 더해 장내에서는 미즈노 의류 착용자를 대상으로 라커룸 투어, 선수 입장 하이파이브 등 ‘그라운드 오픈 이벤트’가 진행됐다. 팬들은 선수들과 가까이서 호흡하며 잊지 못할 추억을 만들었다.

아울러, 미즈노는 전 관중을 대상으로 ‘미즈노 X 대구FC 반다나’를 증정하고, 하프타임에는 전광판 이벤트를 통해 관람객 참여를 유도했다. 특히 ‘치어풀 꾸미기’에 참여한 팬들이 자신만의 응원 문구를 소개하며 현장 분위기를 더했다. 이 외에도 경품 추첨 이벤트를 통해 미즈노 용품 및 항공·레저·테마파크 이용권 등 다양한 경품을 제공하며 또 하나의 설렘을 선물했다.

한국미즈노 관계자는 “축구 팬들과 직접 소통하며 미즈노의 기술력과 축구의 즐거움을 전달할 수 있어 뜻깊었다”며, “앞으로도 미즈노는 다채로운 고객 참여형 프로그램을 통해 축구 팬들과의 유대감을 강화하고, 플레이어들의 성장을 돕는 든든한 파트너로서 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 미즈노는 축구 팬과 함께하는 참여형 프로그램인 ‘MIZUNO CRAFT’를 꾸준히 전개해오고 있다. 지난해 3월에는 기본기 마스터 클래스 ‘MIZUNO CRAFT : THE ALPHA’를 진행, 10월에는 전술 중심의 실전형 프로그램 ‘MIZUNO CRAFT : ON AG’를 개최한 바 있다. 미즈노는 축구 팬들의 니즈를 반영한 이벤트를 지속 선보이며 축구 문화를 선도해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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