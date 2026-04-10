헬스헬퍼 맥스컷, 키움히어로즈와 2026시즌 파트너십 계약 체결

이미지=헬스헬퍼

이커머스 기업 넥스트플레이어의 헬스케어 브랜드 헬스헬퍼가 스포츠 마케팅 영역으로 본격 확장하며 주력 제품 '맥스컷'을 앞세워 키움히어로즈와 2026시즌 공식 파트너십 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 협업은 헬스헬퍼가 온·오프라인 접점을 기반으로 브랜드 경험을 확장하는 첫 스포츠 마케팅 사례로 단순 노출을 넘어 체험 중심의 소비자 접점을 강화하는 데 의미가 있다.

헬스헬퍼는 일상 속 지속 가능한 건강 루틴 형성을 돕는 라이프스타일 헬스케어 브랜드다. 대표 제품 맥스컷은 체형 관리와 퍼포먼스 향상을 동시에 겨냥한 기능성 제품으로, 스포츠 및 활동적인 라이프스타일과의 접점 확장에 적합한 제품이다.

양사는 지난 6일 협약식을 갖고 2026시즌 동안 다양한 협업을 전개할 예정이다. 키움히어로즈 선수단 유니폼 왼쪽 어깨에는 맥스컷 광고 패치가 부착되며, 홈구장인 고척스카이돔 외야 펜스에도 맥스컷 광고가 상시 노출된다. 또한 시즌 중 파트너데이를 통해 현장 팬 대상 체험 이벤트를 운영하고, 맥스컷 제품을 선수단에 직접 공급해 컨디셔닝 및 건강 관리를 지원할 계획이다.

고척스카이돔은 국내 프로야구 유일의 돔구장으로, 날씨와 관계없이 안정적인 관중 유입이 가능한 것이 특징이다. 헬스헬퍼는 시즌 홈경기 전반에 걸쳐 반복적인 브랜드 노출과 체험 기회를 확보함으로써, 누적 수십만 명 규모의 팬 접점을 형성할 것으로 기대하고 있다.

키움히어로즈 위재민 대표이사는 "맥스컷과 함께하게 되어 기쁘다"며 "파트너데이를 비롯한 다양한 현장 이벤트를 통해 팬들에게 새로운 즐거움을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

헬스헬퍼는 올해 추성훈 모델 발탁, 서울 주요 상권 옥외광고에 이어 이번 스포츠 파트너십까지 온·오프라인 전반에서 소비자 접점을 확대하고 있다.

헬스헬퍼 관계자는 "이번 파트너십은 단순한 브랜드 노출을 넘어, 현장 체험을 기반으로 온라인 구매로 이어지는 전환 구조를 강화하기 위한 전략적 시도"라며, "고척스카이돔을 찾는 팬들이 맥스컷을 직접 경험할 수 있는 기회를 지속적으로 제공할 것"이라고 밝혔다.

헬스헬퍼는 앞으로도 맥스컷을 중심으로 스포츠 및 라이프스타일 분야 협업을 확대하며, 체험 기반 마케팅을 강화해 헬스케어 시장 내 브랜드 입지를 확대해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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