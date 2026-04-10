[SW현장] 산토스 브라보스 “양면성 담은 EP ‘듀얼’, 음악 통해 연결되고파”

신예 라틴 팝그룹 산토스 브라보스가 K-팝의 본 고장을 찾았다. 각기 다른 환경에서 모인 다섯 멤버가 새 앨범에 담은 의미와, 한국 방문에 가지는 기대감을 밝혔다.

10일 오후 서울 용산구 하이브 사옥에서 팝그룹 산토스 브라보스 한국 프로모션을 기념한 미디어 데이가 열렸다. 산토스 브라보스(SANTOS BRAVOS)는 동명의 리얼리티 시리즈를 거쳐 지난해 10월 21일 데뷔한 하이브라틴아메리카의 5인조 라틴 팝 그룹이다. 드루(미국/멕시코), 카우에(브라질), 알레한드로(페루), 가비(푸에르토리코), 케네스(멕시코) 다섯 멤버는 라틴 음악의 소울과 그루브와 K-팝의 완성도의 시너지를 가요계에 투영시켰다.

다섯 멤버는 “한국에 처음 방문하게 되어 감사한 마음이다. 모든 순간을 즐기고 있다”며 “한국에 오는 것이 꿈이었는데, 오게 되어 기쁘다. 한국 문화를 사랑해왔다. 오늘 우리에 대한 이야기를 나눌 수 있어 기쁜 마음”이라는 소감을 밝혔다.

알레한드로는 “하이브라틴아메리카의 첫 보이그룹이자 다양한 국가 출신으로 이루어졌기 때문에 우리가 라틴 사람들을 대표한다고 생각한다. 다양한 경험과 경로를 통해 한 자리에 모인만큼 문화를 통해 전세계를 하나로 모으고 싶다”는 바람을 전했다.

하이브라틴아메리카가 배출한 첫 그룹이다. 가비는 “첫 그룹이기에 무게감이 느껴지기도 한다”면서도 “우리의 목표는 단순히 라틴아메리카에서 알려지는 것이 아니라 전 세계적으로 알려지는 것”이라고 강조했다. 이어 멤버들은 “한국은 하이브가 시작된 곳이라 더 중요하게 느껴진다. 수많은 시간 노력해서 이 자리에 올 수 있을 거라 생각한다. 한국에서 많은 것을 배우고자 한다. 방탄소년단, 코르티스, 르세라핌 등 많은 선배님들을 통해 배울 준비가 되어 있다. K-팝의 길을 개척해준 선배님들 덕에 우리도 존재할 수 있는 것 같다”고 존경을 표했다.

이들의 첫번째 EP ‘듀얼(DUAL)’은 양면성(Duality)’를 주제로 유쾌한 소년미와 강렬하고 본능적인 에너지가 공존하는 산토스 브라보스의 양면성적 매력을 담은 작품이다. 신곡 4곡과 지난해 10월 발매된 데뷔곡 ‘0%’, 지난 1월 발매한 ‘가와사키’가 수록된다.

산토스 브라보스의 팀명 ‘산토(SANTO)’는 밝고 유쾌한 일상 속 소년 같은 면모를, ‘브라보(BRAVO)’는 보다 강렬하며 카리스마 넘치는 모습을 의미한다.

케네스는 새 앨범에 대해 “‘우리의 '산토'하고 '브라보'한 모습을 다 보여드릴 수 있는 앨범이다. 각각의 무드에 맞는 모든 트랙이 수록되어 있다”고 자진하며 “우리의 양면성을 있는 그대로 보여줄 수 있는 곡이다. 아티스트에게 중요한 모습이라 생각한다. 우리의 음악을 통해 듣는 이들과 연결되고 싶다”고 소개했다.

카우에도 앨범 소개를 이어갔다. “우리의 첫 번째 앨범이자 우리의 음악과 예술을 처음으로 전 세계에 선보일 수 있는 기회였다. 우리가 얼마나 다채로운 색을 가진 줄 알 수 있을 것”이라며 “어떤 곡은 감성적이고, 어떤 곡은 우리의 보컬능력이 드러나는 곡이다. 우리의 다양한 측면, 여러 감정을 느낄 수 있을 거라 생각한다”고 말했다.

산토스 브라보스는 데뷔 3개월만에 라틴 음악 시상식인 ‘2026 프레미오 로 누에스트로’ 신인상 후보에 올랐고, 각종 페스티벌과 글로벌 무대에서 전 세계 관객들을 만나고 있다. 한국 프로모션을 위해 지난 4일 입국한 다섯 멤버는 약 3주간 한국에 머물며 음악방송, 라디오 출연을 비롯해 다양한 일정을 소화할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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