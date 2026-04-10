성장기 치아교정, 빠른 시작보다 중요한 것은 ‘적절한 시점’

성장기 치아교정은 무조건 빨리 시작한다고 좋은 결과로 이어지는 치료가 아니다. 부정교합이라도 턱뼈의 성장 이상인지, 치아 배열의 문제인지에 따라 개입 시점과 치료 방향이 달라질 수 있기 때문이다.

실제 대한치과교정학회지에 발표된 국내 연구에 따르면 교육부 구강검진을 받은 학생 16만5996명을 분석한 결과, 부정교합 유병률은 18.7%였다. 초등학교 1학년 8.3%, 초등학교 4학년 15.8%, 중학교 1학년 22.9%, 고등학교 1학년 25.3%로 학년이 높아질수록 증가하는 양상을 보였다.

홍수연 용인 오르다치과 원장의 도움말로 성장기 치아교정의 적절한 시점에 대해 알아봤다.

◆성장기 교정은 ‘원인 구분’이 우선

성장기 교정에서 가장 먼저 고려해야 할 것은 부정교합의 원인이다. 홍수연 원장에 따르면 조기 치료를 고려하는 대표적인 경우 중 하나는 상악 성장 부족을 동반한 반대교합이다.

위턱의 전방 성장이 충분하지 않을 경우 아래 앞니가 상대적으로 앞으로 위치하는 양상이 나타날 수 있으며, 이때는 성장기 동안 골격의 불균형 개선을 목표로 한 치료가 활용되기도 한다.

홍 원장은 “성장 잠재력이 남아 있는 시기의 개입이 치료 방향 설정에 중요한 기준이 된다”며 “또한 영구치가 나올 공간이 부족한 경우 역시 성장기 개입이 검토된다”고 말했다.

이는 악궁이 좁은 상태에서는 치아가 배열될 공간이 충분하지 않아 맹출 과정에서 고르지 않게 배열될 가능성이 높은데 이 경우 성장기 악궁 확장을 통해 배열 공간을 확보하면 향후 치열 불규칙을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

◆모든 부정교합이 조기 치료 대상은 아냐

부정교합이라고 해서 무조건 조기 치료의 대상이 되는 것은 아니다. 얼굴의 전반적인 성장 변화와 최종 교합을 함께 고려해야 하는 경우에는 일정 기간 경과를 관찰한 뒤 치료 계획을 세우는 것이 더 합리적일 수 있다. 특히 공간 부족이 심한 경우에는 영구치 맹출이 어느 정도 진행된 이후 발치 여부와 전체 배열 방향을 함께 판단해야 하는 상황도 있다.

골격적 문제없이 치아 배열의 불규칙성만 일부 관찰되는 경우라면 반드시 이른 시기에 치료를 시작할 필요는 없다. 장치 협조가 가능한 시점에 치료를 진행해도 기능적·심미적으로 충분한 결과를 기대할 수 있는 사례가 적지 않다.

이처럼 성장기 교정은 동일한 기준으로 일괄 적용할 수 있는 치료가 아니다. 부정교합의 원인과 성장 단계, 향후 변화 가능성을 종합적으로 판단해야 치료 방향을 설정할 수 있다.

홍수연 원장은 “유치에서 영구치로 교환이 진행되는 시기에 현재 치열 상태와 성장 방향을 함께 점검하는 것이 중요하다”며 “성장기 교정에서는 속도보다 정확한 분류와 계획이 치료 결과를 좌우한다”고 설명했다.

◆이런 신호 보이면 성장기 교정 상담 고려

성장기 치아교정이 필요한지 판단할 때는 단순히 치아가 가지런한지만 볼 것이 아니다. 아래턱이 앞으로 나와 보이거나, 앞니가 거꾸로 물리는 반대교합, 입을 다물었을 때 입술이 편하게 닫히지 않는 상태, 영구치가 나올 공간이 부족해 덧니가 심해지는 양상 등은 성장기 평가가 필요한 신호가 될 수 있다.

좌우 얼굴 비대칭이 두드러지거나, 손가락 빠는 습관·입으로 숨 쉬는 습관처럼 턱과 치열 형성에 영향을 줄 수 있는 요소가 동반되는 경우도 함께 점검할 필요가 있다.

홍수연 원장은 “성장기 교정은 모든 아이가 빨리 시작해야 하는 치료가 아니라, 현재 나타나는 신호가 성장과 교합에 어떤 영향을 줄지 먼저 확인하는 과정이 중요하다”며 “겉으로 보이는 치열뿐 아니라 턱의 관계와 기능적 습관까지 함께 살펴야 보다 적절한 치료 시점을 판단할 수 있다”고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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