[스타★샷] 정우 “짱구의 바람은 이루어질까요?”

배우 정우가 영화 ‘짱구’ 포스터를 공개했다.

10일 정우는 사진의 SNS를 통해 영화 포스터를 공개하며 “짱구의 바람은 이루어질까요?”라며 “4월 22일 개봉”이라는 글을 게시했다.

공개한 메인 포스터는 화면을 가득 채운 짱구의 얼굴로 단번에 시선을 사로잡는다. 뒤돌아선 채 어딘가를 바라보는 그의 눈에는 눈물이 맺혀 있지만 입가에는 옅은 미소가 번져 있어 짱구 특유의 유쾌함과 버티는 순간의 감정을 동시에 담아낸다.

특히 포스터에 새겨진 '바람은 이루어진다'라는 문구는 수없이 넘어지면서도 다시 일어서는 짱구의 의지를 상징적으로 보여준다. 포스터 하단을 크게 차지한 '짱구' 타이틀 역시 인물의 감정과 맞물리며 강한 여운을 남긴다.

'짱구'는 부산에서 서울로 올라와 배우의 꿈을 좇는 짱구의 이야기를 그린 작품이다. 전기세조차 감당하기 어려운 현실과 반복되는 실패 속에서도 그는 다시 오디션장으로 향한다. 웃기고 허세 가득하지만 끝내 포기하지 않는 그의 모습은 관객들에게 현실적인 공감과 응원을 전할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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