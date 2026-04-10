장애인의 날 맞아 열린다… 홀트전국휠체어농구대회 18일 개막

장애인의 날을 앞두고 국내 휠체어농구 선수들이 다시 한자리에 모인다.

홀트아동복지회는 오는 18일부터 20일까지 홀트장애인종합체육관에서 ‘고양특례시장컵 제31회 홀트전국휠체어농구대회’를 연다고 밝혔다.

홀트전국휠체어농구대회는 올해로 31회를 맞는 전국 규모 대회다. 오랜 기간 이어지며 국내 휠체어농구 저변 확대와 장애인 체육 활성화에 힘을 보태온 행사로, 상징성과 전통을 함께 갖춘 무대로 꼽힌다.

이번 대회에는 국내 1부 휠체어농구 5개 팀이 참가한다. 참가 팀들은 그간 쌓아온 기량을 바탕으로 치열한 승부를 펼칠 예정이며, 경기마다 휠체어농구 특유의 속도감과 강한 팀플레이가 이어질 것으로 기대된다.

대회의 원활한 운영을 위해 현대홈쇼핑, 고양특례시, KB국민은행, 동아오츠카가 후원에 나선다. 개막일인 18일 오후 2시에는 개막식이 진행된다. 홀트아동복지회 홍보대사인 가수 육중완이 축하공연을 선보일 예정이다.

김재현 홀트장애인종합체육관장은 “이번 대회가 장애인 체육을 보다 친근하게 알리는 계기가 되길 바란다”며 “선수들이 마음껏 기량을 펼치고 감동적인 경기를 만들어갈 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

대회 마지막 날인 20일 열리는 결승전은 KBS1을 통해 생중계된다. 이를 통해 현장 관람이 어려운 시청자들도 휠체어농구의 박진감과 매력을 함께 느낄 수 있을 전망이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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