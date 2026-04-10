‘5월 결혼’ 박은영, 브라이덜 샤워 포착…손종원과 의리 ‘훈훈’

사진 = 박은영 SNS 계정

박은영 셰프가 결혼을 앞두고 브라이덜 샤워를 즐기며 행복한 근황을 전했다.

박은영 셰프는 10일 자신의 SNS에 지인이 공개한 브라이덜 샤워 현장 사진을 공유하며 결혼을 앞둔 일상을 공개했다.

공개된 사진 속 그는 면사포를 쓴 채 환한 미소를 짓고 있으며, 축하 케이크 앞에서는 수줍은 듯 미소를 지어 예비 신부의 설렘을 드러냈다. 또 숫자 ‘5’ 모양의 핑크빛 풍선과 금빛 풍선을 들고 밝게 웃는 모습에서 행복한 분위기가 전해졌다. 테이블 위를 가득 채운 꽃 선물도 눈길을 끌었다.

특히 이번 브라이덜 샤워는 손종원의 레스토랑에서 열린 것으로 알려져 따뜻함을 더했다. 손종원 셰프는 직접 음식을 준비하며 예비 신부를 축하해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

한편 박은영 셰프의 예비 신랑은 의사로 알려졌으며, 두 사람은 오는 5월 결혼식을 올릴 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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