‘이게 된다고?’ 코르티스, 207만 장 팔렸다…K-팝 데뷔 앨범 최다 기록 경신

206만 9663장. 코르티스(CORTIS)가 역대 K-팝 그룹의 데뷔 앨범 판매량 최다 기록을 갈아치웠다. 앨범이 발매된 지 7개월이 채 되지 않아 거둔 눈부신 성과다.

10일 하이브 뮤직그룹 레이블 빅히트 뮤직에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 1집 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’ 누적 판매량이 206만 9663장(써클차트 4월 4일까지 집계 기준)을 기록했다.

이 앨범은 지난해 9월 발매 이후 꾸준히 판매량을 늘렸다. 특히 초동 판매량(43만 6367장) 집계가 끝난 후로도 화력을 유지했다. 같은 달 50만 장, 11월 100만 장, 올해 2월 200만 장을 차례로 넘겼다. 코르티스의 폭발적인 성장세가 돋보인다.

‘COLOR OUTSIDE THE LINES’는 다섯 멤버가 음악, 안무, 영상 등을 공동 창작하는 ‘영 크리에이터 크루’로서 첫선을 보인 앨범이다. 세상이 정한 기준과 규칙에서 벗어나 자유롭게 사고한다는 팀의 의지를 담았다.

음원 또한 강세다. 수록곡 ‘GO!’와 ‘FaSHioN’은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 각 1억 회 이상 재생됐고, 전체 앨범의 누적 재생 수가 4억 회를 돌파하는 등 여전히 뜨거운 인기를 얻고 있다.

코르티스는 이 같은 압도적 기세 속에 오는 4월 20일 신보 타이틀곡 ‘REDRED’를 발표한다. 앨범에 담길 6개 트랙 중 타이틀곡을 먼저 선보인 후 ‘릴리즈 파티’와 음악방송 출연 등 활발한 활동에 나설 예정이다. 지난 6일부터는 멤버들의 자연스러운 모습을 담은 앨범 포토를 연일 팀 공식 SNS에 게재하며 컴백 기대감을 높이고 있다.

미니 2집 ‘GREENGREEN’은 5월 4일 공개된다. 이 앨범 역시 예약 판매가 시작된 지 2주 만에 선주문 196만 9384장을 달성했다. 정식 발매까지 약 3주가 남은 만큼, 코르티스의 2연속 ‘더블 밀리언셀러’ 달성 가능성이 점쳐진다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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