루시, 정규 2집 'Childish' 시그니처 로고 필름 공개

'K-밴드씬 대표주자' 루시(LUCY)가 약 2년 만에 완전체로 컴백한다.

루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 오늘(10일) 공식 SNS를 통해 정규 2집 'Childish'(차일디쉬)의 시그니처 로고 필름과 앨범 커버를 선보이며, 오는 29일 발매 소식을 전했다.

공개된 영상에는 루시의 시그니처 로고를 비롯해, 푸른 하늘과 싱그러운 풀밭을 배경으로 힘차게 비행하는 붉은 기차의 모습이 등장해 눈길을 끈다. 루시는 정규 1집 'Childhood'에서 표현한 동심에 이어 마치 한 편의 애니메이션 같은 비주얼을 통해 정규 2집 'Childish'로 선보일 감성에 대한 궁금증을 더하고 있다.

뿐만 아니라 앨범 커버 속 붉은 기차는 지난 2020년 데뷔 전 선보인 'LUCY : traveler & guide' 프롤로그 필름에 등장한 기차를 연상시키며 정규 2집 발매에 앞서 수많은 팬들에게 추억을 불러일으키고 있다. 루시는 당시 프론트맨 조원상의 가이드 아래, 티켓을 건네받고 함께 '루시 아일랜드'로 여행을 떠나는 내용을 담은 바 있어, 이번 앨범 커버만으로도 루시의 첫 시작을 추억케 한다.

특히, 이번 신보는 팬들뿐 아니라 루시에게도 그 의미가 남다르다. 'Childish'는 지난 2024년 8월 발매된 미니 5집 'FROM.' 이후 멤버 신광일의 전역과 함께 선보이는 루시의 완전체 앨범이다. 루시는 한층 견고해진 팀워크 속에 독보적인 색깔과 음악적 스펙트럼을 집대성하며 높은 완성도를 예고한다.

뿐만 아니라 루시는 오는 5월 16~17일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 'LUCY 9th CONCERT 'ISLAND''를 개최한다. 앨범 커버에 이어 콘서트명 'ISLAND'까지, 루시의 첫 시작 '루시 아일랜드'를 가리키고 있어 팬들의 감성을 더욱 자극한다. 데뷔 첫 KSPO DOME 입성을 앞두고 역대급 규모와 업그레이드된 밴드 퍼포먼스를 예고한 루시는 단독 콘서트 전 정규 2집 'Childish'를 발매하며 열기를 이어갈 예정이다.

한편, 루시의 정규 2집 'Childish'는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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