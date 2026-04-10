‘글로벌 매운맛’ 불닭, 올해도 코첼라 간다… 2년 연속 공식 파트너

삼양식품의 ‘불닭(Buldak)’이 세계적 음악 축제인 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌과 한국 브랜드 최초로 2년 연속 공식 파트너십을 이어간다.

삼양식품은 10일(현지시간)부터 12일, 17일부터 19일까지 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 ‘2026 코첼라’에 공식 라면 및 핫소스 파트너로 참여한다고 밝혔다.

이번 파트너십에서 삼양식품은 불닭볶음면뿐 아니라 불닭소스의 활용성과 브랜드 확장성까지 함께 부각한다는 계획이다.

다양한 현지 메뉴에 불닭소스를 접목해 ‘어떤 음식과도 어울리는 매운맛’이라는 콘셉트를 제시하고, 글로벌 축제 현장에서 브랜드 경험을 넓히겠다는 전략이다.

현장 프로그램의 핵심은 축제장 곳곳을 돌며 협업 메뉴를 체험하는 참여형 이벤트 ‘불닭 크롤(Buldak Crawl)’이다. 삼양식품은 코첼라 현장의 글로벌 푸드 파트너들과 손잡고 축제 한정 메뉴를 선보인다.

▲프린스 스트리트 피자와는 ‘불닭 드리즐을 더한 시그니처 슬라이스’를 ▲록스타 치킨과는 ‘불닭소스를 가미한 텐더와 허니버터 감자튀김’을 준비했다. 이밖에 ▲스모 독과 ‘불닭 핫질라 독’ 및 ‘불닭 스모 토츠’를 ▲비리에리아 산 마르코스와는 ‘불닭 퀘사디아’를 ▲사이드킥스와는 ‘불닭 바나나 퍼널 케이크’를 각각 선보인다.

행사 참여 방식도 체험형으로 설계됐다. 관람객이 각 부스를 방문해 메뉴를 체험한 뒤 해시태그 #BuldakCrawlsweepstakes와 함께 사회관계망서비스(SNS)에 인증 콘텐츠를 올리면 추첨을 통해 경품을 제공하는 방식이다. 현장 반응이 자연스럽게 온라인 확산으로 이어지도록 했다.

삼양식품은 이번 코첼라 파트너십을 계기로 불닭을 글로벌 매운맛 트렌드를 이끄는 브랜드로 확장해 나간다는 방침이다.

삼양식품 관계자는 “코첼라는 음악, 패션, 음식 등 다양한 문화가 결합된 글로벌 플랫폼”이라며 “불닭만의 매운맛을 통해 전 세계 팬들에게 새로운 미식 경험을 제공하는 동시에, 글로벌 브랜드로서 입지를 확고히 할 방침”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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