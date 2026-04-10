인스파이어, 2년 연속 ‘T1 홈그라운드’… 롤 세계관 펼쳐진다

인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 오는 24일부터 26일까지 아레나에서 종합 e스포츠 페스티벌 ‘LCK 팀 로드쇼: 2026 T1 홈그라운드(T1 홈그라운드)’ 개최와 함께 팬들을 위한 다양한 연계 행사를 선보인다.

인스파이어 아레나에서 3일간 열리는 이번 T1 홈그라운드에서는 T1 리그 오브 레전드(LoL) 팀의 LCK 경기와 LoL 2부 리그인 LCK CL 경기가 펼쳐진다. 25일에는 한진 브리온, 26일에는 BNK 피어엑스와의 맞대결이 예정돼 있다.

행사 첫날인 24일에는 경기의 열기를 끌어올리는 전야제 ‘이브 페스타’가 진행된다. 25~26일에는 T1 팬들을 위한 특별한 오프닝 세리머니가 열린다. 특히 선수와 팬들이 현장에서 함께 호흡하는 응원봉 응원세션, 구역 대전, 팬 밋(FAN MEET) 등 다양한 팬 참여형 이벤트들도 경험할 수 있다.

지난해에 이어 2년 연속으로 T1 홈그라운드를 개최하는 인스파이어는 아레나 밖에서도 e스포츠 현장의 짜릿함을 이어간다. 먹거리, 즐길거리 등 팬들이 ‘플레이케이션 리조트’를 경험하도록 참여형 축제 현장을 완성하기 위해 힘쓸 계획이다.

먼저, 인스파이어의 시그니처 공간인 ‘오로라’의 초대형 LED 스크린을 통해 T1의 세계관을 반영한 미디어 아트 콘텐츠를 선보여 많은 e스포츠 팬의 눈길을 사로잡을 예정이다.

인스파이어 볼룸 등 MICE 시설에서도 T1 공식 부스를 비롯해 다양한 기업이 현장의 열기를 더하는 체험형 부스와 프로그램을 운영한다. 경기가 열리는 아레나에 위치한 포토부스에서는 선수 프레임으로 사진 촬영이 가능해 즐거움을 더한다.

또 경기의 여운을 이어갈 수 있도록 T1 컬래버레이션 F&B 메뉴를 준비한다. 정통 미국 스타일 프리미엄 스포츠 펍 ‘MJ23 스포츠 바 앤 그릴’은 T1 버거 및 T1 버거 세트 메뉴를 선보인다. 인스파이어 아레나 내 퀵 바이츠에서도 매콤점보치킨, 닭강정, 레몬크림새우, 츄러스 등 경기 전후 즐길 수 있는 다양한 메뉴들을 판매한다.

이밖에 인스파이어는 플레이케이션 리조트의 강점을 살려 경기 관람과 숙박을 함께 즐길 수 있는 호텔 패키지를 마련했다. ‘T1 홈그라운드: 익스클루시브 패키지’는 인스파이어 객실 1박, 체크인 일자의 T1 홈그라운드 R석 티켓 2매, 피트니스 센터 및 실내 수영장 무료 이용(1박당 1회)이 포함된 패키지로, 경기 관람을 위해 방문하는 팬에게 높은 만족도를 제공할 것이다.

T1 홈그라운드 프로모션 및 호텔 패키지 관련해 보다 자세한 정보는 인스파이어 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이현명 인스파이어 엔터테인먼트 부문 디렉터는 “인스파이어에서 T1 홈그라운드 행사를 2년 연속 개최할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 국내외 최고 수준의 스포츠·공연을 유치해 팬 커뮤니티가 중심이 되는 엔터테인먼트 공간의 강점을 보여주고, 인스파이어만의 차별화된 플레이케이션 경험을 선사하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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