이소라가 직접 큐레이션 한 오리지널 플레이리스트, 발렌시아가 뮤직에서 오늘 공개

사진=발렌시아가(BALENCIAGA)

이소라가 큐레이션 한 오리지널 플레이리스트가 오늘 발렌시아가 뮤직을 통해 공개된다고 10일 밝혔다.

발렌시아가 홈페이지 내 전용 페이지에서는 QQ Music, Apple Music, Spotify 등 발렌시아가 공식 계정을 통해 감상 가능한 주요 스트리밍 플랫폼으로 연결되는 링크를 제공한다.

대한민국을 대표하는 싱어송라이터이자 프로듀서, 라디오 DJ, TV 진행자인 이소라는 1993년 밴드 ‘낯선 사람들’의 보컬로 음악 활동을 시작했다. 이후 총 8장의 정규 앨범과 다수의 싱글을 발표하며 국제적인 호평을 받아왔으며, 한국대중음악상에서 2005년 올해의 가수상, 2010년 최우수 팝 음반상과 최우수 팝 노래상을 수상했다. 또한 한국방송공사와 문화방송에서 다양한 음악 프로그램을 진행하며 폭넓은 청취자층과의 접점을 형성해왔다.

사진=발렌시아가(BALENCIAGA)

이번 발렌시아가 뮤직 프로젝트를 위해 그녀는 자신의 음악적 영감과 현재 즐겨 듣는 곡 47곡을 선정했으며, 과거 그녀가 진행했던 음악 프로그램을 연상시키는 다채로운 구성으로 청음회를 선보이며 서울 성수동의 청음 전문 공간에서 초청 게스트와 함께 프라이빗하게 음악을 감상하는 형식으로 진행된다.

‘인 마이 메모리즈(IN MY MEMORIES)’라는 테마 아래, 이소라는 자신이 큐레이션한 플레이리스트를 중심으로 각 곡에 담긴 기억과 곡에 대한 이야기를 소개하며, 라디오 DJ 로서의 경험과 함께 그녀만의 독보적인 음악 세계를 조명한다.

플레이리스트 공개와 함께, 트랙 리스트를 믹스테이프 더미 위에 손글씨로 적은 캠페인 아트워크와 MP3 플레이어 비주얼라이저 화면에 표시된 이소라의 앨범 아트워크가 함께 공개된다.

한편, 4월 10일에는 서울 성수동에서 이소라가 진행하는 인터랙티브 프라이빗 청음회가 발렌시아가 공식 카카오 TV 채널과 그녀의 유튜브 채널을 통해 라이브 스트리밍될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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