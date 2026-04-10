“다 찢어버리겠다”부터 “0% 도전”까지… 봄농구 전초전 입담대결

사진=KBL 제공

프로농구 플레이오프(PO) 열기가 본격적으로 달아오른다.

한국농구연맹(KBL)은 10일 서울 강남구 KBL센터에서 2025~2026 LG전자 프로농구 PO 미디어데이를 개최했다. 봄 농구를 앞둔 6개 팀 사령탑과 선수들이 한자리에 모여 자신감 넘치는 출사표를 띄웠다.

6강 PO 대진에선 3위 DB와 6위 KCC, 4위 SK와 5위 소노가 맞붙는다. 두 시리즈 승자는 각각 2위 정관장과 1위 LG와 4강 PO에서 격돌하는 구조다. 치열한 경쟁을 예고하듯 이번 미디어데이의 백미 역시 ‘말말말’이었다.

이날 미디어데이는 2부로 나뉘어 진행됐다. 먼저 1부에서는 각 팀 사령탑들이 서로 다른 위치에서의 각오를 드러냈다. 전희철 SK 감독은 “6강부터 시작하지만 작년보다 더 좋은 성적을 내기 위해 잘 준비하겠다”며 “부상 변수가 있지만 좋은 경기력을 보여드리겠다”고 밝혔다.

손창환 소노 감독은 “올 시즌은 도전의 연속이었다. 도전자 입장에서 어디까지 갈 수 있는지 확인해보고 싶다”며 “밑에서 올라온 팀으로서 위를 위협하는 플레이오프를 치르겠다”고 힘줘 말했다.

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챔피언결정전 2연패를 노리는 조상현 LG 감독 역시 “지난해 우승 이후 고민이 많았던 시즌이었지만 선수들이 좋은 결과를 만들어줬다”며 “올해는 통합 우승을 목표로 다시 도전하겠다”고 강조했다.

선수들의 입담 대결도 관전 포인트일 터. 신인이 포문을 열었다. 에디 다니엘(SK)은 “처음 나서는 PO지만 우승을 위해 달려가겠다. 다 찢어버리겠다”며 패기를 드러냈다.

정규리그 최우수선수(MVP)에 빛나는 이정현(소노)은 “어렵게 올라온 만큼 도전자 입장에서 무서울 게 없다”며 “새로운 바람을 일으켜 보겠다”고 말했다.

‘눈꽃슈터’ 유기상(LG)은 조 감독과 함께 형제팀인 프로야구 LG 트윈스의 ‘스윙 세리머니’를 깜짝 선보이며 눈길을 끌었다. 그는 “야구단과 함께 나란히 2연패에 도전하고 있는 만큼 농구에서도 다시 우승컵을 들어 올리겠다”며 각오를 다졌다.

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이어 열린 2부에선 맞대결을 앞둔 팀들의 긴장감이 더욱 짙어졌다. 김주성 DB 감독은 “창단 20주년을 맞은 시즌인 만큼 초록빛 우승으로 완성하고 싶다”면서 “6강 PO를 그 첫 관문으로 삼아 끝까지 도전하겠다”고 밝혔다.

이에 맞서는 이상민 KCC 감독은 “6위를 두고 (우승 및 챔피언결정전 진출 확률이) 0%라고들 하지만, 그 0%의 신화에 도전해보겠다”며 “6강부터 시작해 끝까지 정상에 도전하겠다”고 힘줘 말했다.

“선수들이 우승을 시켜주겠다고 약속했었다”는 유도훈 정관장 감독은 “앞장서 달려갈 선수들을 믿고 끝까지 지원해 반드시 우승에 도전하겠다”고 활짝 미소지었다.

선수들도 두터운 포부를 더했다. 특급 아시아쿼터 이선 알바노(DB)는 “올해는 도전자의 입장에서 한 경기, 한 경기 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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두 시즌 전 PO MVP로 맹활약했던 허웅(KCC)은 “이번엔 6위지만, (2년 전) 5위로 챔프전 우승을 했던 것처럼 다시 한 번 기적을 만들고 싶다”며 “PO에 임하는 선수들의 눈빛과 분위기가 다르다. 그 흐름을 믿고 즐기면서 뛰겠다”고 말했다.

남다른 클러치 능력을 자랑하는 박지훈(정관장)의 시선은 우승반지를 향한다. 그는 “시즌 전 예상과 달리 여기까지 올라온 만큼 챔피언결정전 진출과 우승까지 노리겠다”고 강조했다.

6강 PO는 12일부터 21일까지, 4강 PO는 23일부터 다음 달 2일까지 이어진다. 이후 챔피언결정전은 다음 달 5일부터 17일까지 펼쳐진다. 경기 시작 시간은 평일 오후 7시, 주말 오후 2시다.

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한편 역대 6강 PO에서 1차전을 잡은 팀이 4강 플레이오프에 오른 경우는 총 56회 중 51회로, 확률은 91.1%에 달한다. 단기전 초반 흐름의 중요성이 그대로 드러나는 대목이다.

정규리그 순위의 힘도 무시할 수 없다. 같은 기간 6강 PO서 상위 팀이 4강에 진출한 경우는 39회(69.6%)로 집계됐다. 특히 3위와 6위 맞대결에서는 상위 팀이 24차례 진출한 반면, 하위 팀은 4차례에 그쳤다. 다만 4위와 5위 대결은 15대 13으로 큰 차이가 없다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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