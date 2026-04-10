롯데월드, 국내 최초 ‘천관사복’ 원화전 연다

롯데월드의 몰입형 공간인 ‘이머시브 플랫폼(IMMERSIVE PLATFORM DEEP, 이하 딥)이 글로벌 애니메이션 ‘천관사복(天官赐福)’의 국내 최초 애니메이션 원화 전시회 ‘천지유광’을 선보인다. 전시는 오는 11일부터 5월 3일까지.

‘딥’은 지난해 10월 오픈한 IP 전용관이다. 콘텐츠를 다양한 형태로 몰입감 있게 즐길 수 있도록 구성했다. 관람객들은 이곳에서 콘텐츠 세계로 직접 들어가는 듯한 체험이 가능하다.

‘딥’의 세 번째 전시인 ‘천지유광’은 중국 상하이에서 최초로 개최된 웹 소설 원작의 애니메이션 ‘천관사복’의 오리지널 전시다. 국내에서는 최초로 딥에 구현된다.

천관사복은 인간 세계에서 귀신을 제거하며 공덕을 쌓아야 하는 신관 ‘사련’이 우연히 붉은 옷의 신비로운 소년을 만나 함께하는 여정을 그린 웹소설 원작의 애니메이션 작품이다.

약 450평 규모로 꾸며지는 이번 전시는 오리지널 전시의 테마를 재현하는 데 그치지 않는다. 오직 ‘딥’에서만 볼 수 있는 새로운 공간과 영상도 경험할 수 있다. 애니메이션의 세부 설정과 원화를 공개하는 한편, 애니메이션에서만 볼 수 있었던 주요 공간이 압도적인 스케일로 구현될 예정이다.

딥에서의 콘텐츠 몰입 경험을 극대화할 50평 규모의 ‘이머시브 미디어 영상존’에는 다면 스크린으로 두 주인공의 첫 만남부터 재회까지의 서사를 다뤄, 관람의 재미를 배가할 것으로 기대한다.

전시존에 이어 등장하는 굿즈샵도 관람객들의 눈길을 사로잡는다. 딥에서만 만날 수 있는 한정판 상품 약 40여종을 포함해 약 180여종의 다양한 상품들을 통해 전시의 여운을 간직할 수 있도록 한다.

딥의 세 번째 전시인 ‘천지유광’은 멜론티켓에서 단독 예매가 가능하다. 전시와 관련한 자세한 내용은 ‘딥’의 공식 SNS 및 예매처를 통해 확인할 수 있다.

한편 ‘딥’은 지난해 10월부터 ‘전지적 독자 시점 : 구원의 마왕 展’과 ‘미스터리 수사반 X 픽셀리 : 더 프리즘 展’을 성황리에 마쳤다. 향후에도 몰입형 체험관의 특장점을 살린 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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