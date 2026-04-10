푸꾸옥 크라운 플라자 스타베이, ‘가족여행객 골프·휴양 거점’ 눈길

베트남 푸꾸옥이 가족 단위 여행객이 머물며 골프와 휴양을 함께 즐길 수 있는 여행지로 주목받고 있다. 연중 따뜻한 기온과 여유로운 해변 환경을 갖춘 푸꾸옥은 여러 코스를 옮겨 다니기보다 한 곳에 머물며 라운딩과 휴식을 병행하기 좋은 남부 대표 휴양지로 꼽힌다.

푸꾸옥은 ‘베트남의 진주섬’으로 불릴 만큼 깨끗한 해변과 열대우림, 이국적인 자연경관을 두루 갖춘 섬이다. 과거 피쉬 소스와 후추, 진주 양식 등으로 알려진 어촌 지역이었지만, 최근에는 글로벌 호텔과 리조트가 들어서며 베트남을 대표하는 휴양 섬으로 자리매김하고 있다.

이 가운데 푸꾸옥 북서쪽 해안에 자리한 크라운 플라자 푸꾸옥 스타베이는 가족 친화형 리조트로 눈길을 끈다. 프라이빗 풀을 갖춘 빌라부터 오션뷰 스위트, 일반 객실까지 다양한 타입을 운영하고 있어 여행 예산과 구성에 맞춰 선택 폭이 넓다.

특히 대가족 여행객을 위한 2베드룸 스위트는 약 200제곱미터 규모로, 독립된 침실 2개와 별도의 거실, 프라이빗 가든 테라스를 갖췄다. 1층에 위치해 수영장과 키즈 클럽 접근성이 좋다는 점도 강점이다.

리조트 내 수영 시설도 가족 여행 수요를 겨냥했다. 올림픽 규격의 랩 풀과 해안선을 따라 조성된 라군 풀, 어린이를 위한 키즈 풀을 갖춰 본격적인 수영과 물놀이를 함께 즐길 수 있다. 키즈 클럽 ‘트라이브’에서는 전통 수공예를 포함한 다양한 체험 프로그램이 진행되며, 플레이스테이션을 갖춘 게임룸은 청소년과 성인 투숙객 모두가 가볍게 즐길 수 있는 공간으로 운영된다.

아이들이 액티비티를 즐기는 동안 성인 투숙객은 ‘호아심 스파’에서 트리트먼트를 받으며 휴식을 취할 수 있다. 인근에는 푸꾸옥의 대표 야간 명소인 ‘그랜드 월드’도 자리해 있다. 크라운 플라자 푸꾸옥 스타베이는 투숙객을 위한 무료 셔틀버스를 운영해 가족 단위 방문객이 저녁 시간대에도 편하게 외부 일정을 소화할 수 있도록 했다.

골프 접근성도 강점으로 꼽힌다. 인근에는 에스츄리 붕바우 골프와 빈펄CC가 자리한다. 에스츄리 붕바우 골프는 2024년 새롭게 문을 연 코스로, 정돈된 그린과 페어웨이를 앞세워 비교적 쾌적한 라운딩 환경을 제공한다. 빈펄CC는 IMG가 설계한 18홀 코스로, 넓은 폭과 비교적 직선적인 코스 구성이 특징이다. 가족 단위 여행객이나 동반 라운드를 즐기려는 수요층의 선호도가 높은 편이다.

푸꾸옥의 강점은 ‘쉬면서 치는 골프’가 가능하다는 데 있다. 라운딩 뒤 곧바로 해변과 수영장, 스파로 이동해 휴식을 이어갈 수 있고, 아이를 동반한 가족여행에서도 각자 다른 방식으로 시간을 보내기 쉽다. 크라운 플라자 푸꾸옥 스타베이는 이런 푸꾸옥 여행의 장점을 비교적 합리적인 가격대와 가족 친화형 시설로 구현한 리조트로 평가된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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