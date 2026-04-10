작당당구장 55호점, 포켓볼전용구장 포항점 오픈

당구장 브랜드 ‘작당’이 경북 포항에 오픈 예정이라고 10일 밝혔다.

작당당구장은 가성비를 내세우는 프리미엄당구장 브랜드로서 뛰어난 고객 유입성을 자랑하며, 상권 내 프리미엄 공간에 대한 높은 수요를 충족하는 환경을 제공하고 있다고 업체 측은 전했다.

이번 매장은 포켓볼 전용 구장으로, 포항 문덕에 위치하여 포켓볼을 대중들에게 한발 가깝게 다가선다는 계획이다.

이에 오랜 시간 포켓볼 동호인으로 활동하는 점주가 운영하는 세련된 인테리어 외에도 큐스코 영상 리플레이 시스템과, 민테이블 이노베이션 클럽2 포켓 당구테이블, 아라미스 블랙 포켓볼 등 주요 당구용품도 포켓 동호인의 선호도에 맞추기 위한 과감한 투자를 진행한다.

작당당구장은 이번 매장에 앞서 오픈한 서울 영등포점의 포켓볼 전용구장이 성공적으로 영업이 이뤄지고 있어 전국적으로 포켓 동호인들에게 알려진 점과 작년 초에 포항 유강리에 오픈한 매장 역시 지역에서 빠르게 자리를 잡아가는 과정이 이번 매장 진출하는데 크게 유효했다고 판단하고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

작당 이태호 대표는 “포켓볼은 남녀노소 즐길 수 있는 매력적인 당구 종목이지만, 국내는 캐롬 중심의 창업 선호도가 높아 포켓 전용 구장은 드문 것이 사실이기에 당구라는 종목이 더 확산이 되기 위해선 포켓볼의 저변이 전국적으로 넓어져야 한다고 생각했는데, 이번 매장이 매우 기대가 된다”고 밝혔다.

이처럼 전국 어디서나 손쉽게 만날 수 있는 당구장 환경에서 ‘가성비 프리미엄’과 같은 경쟁력을 갖춘 프리미엄 당구장으로의 창업은 선택이 아닌 필수가 됐다는 것이 업체 측의 설명이다.

포켓볼전용 작당당구장 포항문덕점은 5월 오픈을 앞두고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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