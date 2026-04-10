MAPPA×SMG, ‘체인소 맨’으로 IP 팝업 프로젝트 본격 전개

이미지=에스엠지홀딩스

SMG홀딩스(에스엠지홀딩스)가 글로벌 애니메이션 스튜디오 마파(MAPPA)와 협업한 국내 첫 단독 팝업스토어를 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 ‘체인소 맨 팝업스토어 by MAPPA×SMG’는 4월 17일부터 5월 19일까지 AK플라자 홍대 4층 리밋션(LIMITION)에서 개최된다.

특히 AK플라자 홍대점은 MZ세대를 중심으로 한 콘텐츠 소비 거점으로 자리 잡은 공간으로, 이번 팝업을 통해 애니메이션 IP 기반 체험형 콘텐츠를 한층 강화할 계획이다.

MAPPA는 진격의 거인 The Final Season, 주술회전, 체인소 맨 등 글로벌 흥행작을 제작한 스튜디오로, 이번 팝업은 ‘체인소 맨’을 시작으로 양사가 공동 전개할 프로젝트의 출발점이라는 점에서 의미가 있다는 것이 업체 측 설명이다.

SMG홀딩스는 그간 다양한 애니메이션 및 콘텐츠 IP를 활용한 전시, 팝업스토어, 카페 등을 기획ㆍ운영하며 팬 경험을 확장해온 기업으로, 팬들이 만족하는 차별화된 공간 연출 및 MD 기획 역량을 선보여왔다.

이번 팝업스토어에서는 ‘체인소 맨’의 세계관을 반영한 공간 연출과 포토존이 조성될 예정이다. 작품의 분위기와 서사를 시각적으로 기획한 것이 특징이다.

또한 이번 행사에서는 한국에서 별도로 기획ㆍ개발된 오리지널 한정판 신상품 굿즈가 공개된다. 해당 굿즈는 국내 전용 라인업으로 구성되어 희소성을 갖춘 것이 특징이다.

아울러 본 프로젝트는 단일 팝업에 그치지 않고, ‘체인소 맨’을 시작으로 한 랠리형 이벤트와 향후 협업 IP를 연계한 후속 프로그램으로 확장될 예정이다. 이를 통해 지속적인 방문 유도와 IP 경험의 확장성을 동시에 확보한다는 계획이다.

SMG홀딩스 관계자는 “이번 협업은 글로벌 스튜디오와의 첫 단독 프로젝트로서 의미가 크다”며 “체인소 맨을 시작으로 다양한 IP를 순차적으로 선보이며 장기적인 콘텐츠 사업으로 발전시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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