러너 위한 ‘게토레이’ 나온다

달리기를 즐기는 사람들을 위한 게토레이가 나온다.

롯데칠성음료가 러너를 위한 전해질과 비타민이 함유된 ‘게토레이 런(RUN)’을 새롭게 선보인다.

롯데칠성음료는 “최근 러닝 열풍이 확산되며 국내 러닝 인구가 꾸준히 증가하고 있는 가운데 달리기 및 가벼운 운동 시 균형 잡힌 수분 공급과 갈증 해소를 위한 신제품을 선보이게 됐다”고 밝혔다.

신제품은 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 염화이온 등 5가지 전해질과 비타민 B3, B6가 추가로 함유하고 있다. 이를 통해 유산소 운동 중 손실되기 쉬운 수분과 전해질을 빠르게 보충할 수 있다.

게토레이 런은 100ml 기준 당류 함량을 2.5g 미만, 칼로리는 20kcal 미만으로 낮춘 ‘저당,저칼로리’ 제품이다. 당류에 대한 부담 없이 가볍게 즐길 수 있다. 신제품은 열대과일 리치향이 적용됐다. 소비자의 다양한 라이프스타일을 고려해 휴대가 간편한 600ml와 좀 더 넉넉하게 즐길 수 있는 1.5L 두 가지 용량으로 출시된다.

패키지는 라벨 중앙에 러너를 위한 제품 정체성을 강조하기 위해 ‘RUN’ 제품명과 함께 러너의 역동적 이미지를 담았다. 에너지 부스트, 빠른 수분 공급, 러닝 후 재충전 등의 핵심메시지가 직관적으로 표현됐다.

신제품은 편의점과 대형마트, 온라인몰 등 다양한 채널에서 구매 가능하다.

롯데칠성음료 관계자는 “최근 러닝을 비롯한 일상 속 운동을 즐기는 소비자들이 늘어나면서 수분보충음료에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다”며 “게토레이 런은 운동 중에도 부담 없이 수분과 전해질을 보충할 수 있는 새로운 선택지가 될 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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