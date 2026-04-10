‘K-트롯그랜드어워즈’ D-1, 트로피 공개…‘박군·박서진→장민호’ 왕좌의 주인 가려진다

2026 K-트롯 그랜드 어워즈(2026 K-TROT GRAND AWARDS)가 개최를 하루 앞두고 영예의 트로피를 공개했다.

앞서 공개된 라인업에는 김용빈, 김중연, 남승민, 마이진, 민수현, 박군, 박서진, 박성온, 박지후, 빈예서, 성리, 성민, 안성훈, 양지은, 양지원, 장민호, 전유진, 진욱, 추혁진, 최수호 등 현재 대한민국 트로트 열풍의 주역이 합류했다.

개최를 앞두고 공개된 트로피는 황금빛 질감에 하늘을 향해 곧게 뻗은 육각형 형태의 디자인으로 트로트의 권위와 예술적 성취를 형상화했다. 특히 상단부의 정교한 각은 빛의 각도에 따라 다채롭게 빛나며 ‘트로트 마스터피스’를 상징하는 독보적인 아우라를 뿜어내 수상 결과에 대한 기대감을 끌어올렸다.

단연 이번 시상식의 하이라이트는 4개 부문의 대상 격 수상이다. 가요계 전반에 강력한 화력을 뿜어내며 신드롬을 일으킨 아티스트에게 수여되는 '올해의 신드롬'을 시작으로 자신만의 독보적인 색깔과 정체성을 증명해낸 '올해의 시그니처', 그리고 장르를 불문하고 이견 없는 최고의 실력자로 인정받는 '올해의 원톱' 부문이 치열한 경합을 예고하고 있다.

대미를 장식할 최고의 영예는 심사위원 점수 100%로만 결정되는 '올해의 마스터피스'다. 오직 전문가들의 엄격한 안목으로 선발되는 만큼 어떤 아티스트가 예술성과 완성도를 모두 인정받아 황금빛 왕좌의 진정한 주인공이 될지 대중의 이목이 집중된다.

주최 측은 “2026 KTGA 트로피는 그 자체로 아티스트의 땀과 열정에 대한 존경을 담고 있다. 역대급 라인업과 공정한 심사를 통해 선정된 수상자들이 선사하는 감동의 순간을 함께해 달라”고 말했다.

오는 11일(토) 경희대학교 평화의전당에서 펼쳐지는 ‘2026 KTGA’의 현장은 안방극장 팬들에게도 생생하게 전달될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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