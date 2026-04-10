규빈, 日 데뷔 카운트다운…최대 OTT 아베마 등 대형무대 연이어 출격

사진=라이브웍스컴퍼니

가수 규빈의 일본 공식 데뷔가 카운트다운에 들어갔다.

지난해 일본 대표 엔터테인먼트 기업인 SME(소니뮤직엔터테인먼트) 산하 소니뮤직레이블즈의 핵심 레이블 에픽레코드 재팬(Epic Records Japan)과 계약을 체결한 규빈은 오는 12일 오후 7시 일본 Z세대에게 높은 인기를 얻고 있는 OTT 플랫폼 ABEMA의 개국 10주년 특별 프로그램 ‘30시간 한계돌파 페스’의 ‘최강 버즈 송 가요제’에 출연한다.

또한 일본 레전드 그룹 모닝구 무스메의 고토 마키를 비롯한 현지 주요 아티스트들과의 SNS 콘텐츠 협업 촬영과 더불어 오는 5월 말 발매 예정인 일본 데뷔 싱글의 자켓 촬영 및 뮤직비디오 촬영 등 본격적인 데뷔 전 프로모션을 진행한다.

이와 함께 지난해에 이어 한국 아티스트로는 유일하게 5월 23일과 24일 양일간 개최되는 ‘나가오카 코메 페스티벌 2026’에 출연해 밴드와 함께 무대를 선보일 예정이다.

국내에서도 규빈은 5월 10일 오후 5시 홍대 스테이지에서 인디씬에서 주목받고 있는 뮤지션 공원(Gongwon)과 함께 ‘Palette Festa’ 합동 공연을 진행한다. 이미 연말까지 일본 공식 데뷔를 포함한 다양한 현지 프로모션 일정이 예정된 규빈은 한국과 일본을 오가며 활발한 활동을 이어갈 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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